Qual é o salário de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita?

Craque português configura no TOP-3 dos maiores salários do futebol mundial

Jogador do Al-Nassr desde janeiro de 2023, quando estreou de maneira oficial pelo clube árabe contra o Al-Etiffaq, Cristiano Ronaldo reassumiu a posição de um dos atletas mais bem pagos da história. Com contrato até 2025, o português receberá por ano, cerca de US$ 136 milhões (aproximadamente R$ 700 milhões).

Seu salário se divide em duas categorias, on-field e off-field, o primeiro é referente ao salário em si e bônus anuais, ou seja, o que está no contrato com o clube. Já o segundo - e a maior parte da verba recebida por Cristiano - advém de ganhos de publicidade, marcas próprias vinculadas com o Al-Nassr, aparições em eventos, bem como outros negócios operados entre as partes.

Pensando nisso, a GOAL fez um levantamento sobre o que CR7 poderia pagar aqui no Brasil com seu salário:

1.838.333 benefícios de R$ 600 do Bolsa Família

1.409.368 cestas básicas em São Paulo (de R$ 782,62, em novembro, segundo o Dieese)

574.748 trabalhadores que ganham salário médio de R$ 1.919,81, segundo o Caged de novembro

16.564 modelos do Renault Kwid, apontado como o modelo mais barato do Brasil em 2023 (a R$ 66.590 cada)

2.703 apartamentos de dois dormitórios em São Paulo (com preço médio de R$ 408 mil)

Junto dele, Kylian Mbappé e Lionel Messi fechavam o top-3 do cenário global, mas vale ressaltar que o argentino ainda está com o futuro incerto, após anúncio oficial de saída do PSG, e não se sabe qual será seu novo clube e salário. Representando o Brasil nos 10 mais bem pagos, apenas Neymar Jr. compõem o ranking, em quarto lugar e recebendo US$ 87 milhões.