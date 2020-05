Qual é o clube mais valioso do mundo? Real Madrid lidera, e Barcelona é 3º

Barcelona supera o Bayern para assumir o terceiro lugar; gigantes da Premier League dominam a lista, que ainda conta com PSG no top 10

e seguem sendo os clubes mais valiosos do mundo. Essa foi a conclusão do relatório anual da KPMG. O clube merengue lidera o ranking, com um valor estimado de 3,478 bilhões de euros, frente aos 3,342 bilhões do Manchester United.

Atrás da dupla vem o (3,193). Esses são os únicos clubes que ultrapassaram os 3 bilhões de euros (cerca de R$ 17,5 bilhões na cotação atual). O clube catalão superou o de Munique, que acabou em 4º lugar, com um valor de mercado de 2,878 bilhões.

Além do Manchester United, já mencionado acima, os outros grandes da Premier League dominam a lista. Em quinto lugar aparece o (2,658 bilhões), seguido por (2,606), (2,218) e (2,067). O (1,852) fecha o top 10 atrás do (1,911).

Os dez clubes mais valiosos

Clube Valor de (bi. €) Variação anual 1 Real Madrid CF 3,478 7,9% 2 Manchester United 3,342 4,2% 3 Barcelona 3,193 19,3% 4 Bayern de Munique 2,878 6,7% 5 Liverpool 2,658 26,9% 6 Manchester City 2,606 5,9% 7 Chelsea 2,218 -0,4% 8 Tottenham Hotspur 2,067 23,1% 9 PSG 1,911 43,5% 10 Arsenal 1,852 -7,8%

também se destaca

"A competição espanhola, com seis clubes entre os 32 maiores nomes, é, junto com a Premier League, uma referência ao futebol europeu e mundial", disse Juan José Cano, conselheiro responsável pela prática de esportes da KPMG na .

No caso de La Liga, além de Real Madrid e Barcelona, outros cinco clubes aparecem entre os 32 times mais valiosos da Europa. Se trata do Atlético de Madri (13º; 1,197 bilhão), Valência (25º; 0,408), Sevilha (26º; 0,372), (29º; 0,32) e (32º; 0,301).