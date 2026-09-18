Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, anunciou a convocação da equipe para a próxima data Fifa, que teve como destaques a convocação de Rio Ngumoha, atacante do Liverpool, além do retorno surpresa de Dominic Calvert-Lewin, estrela do Leeds United.

A lista também incluiu Alex Scott, meio-campista do Bournemouth, que fez parte do estágio preparatório de Tuchel antes da Copa do Mundo neste verão, mas ficou de fora da lista final de 26 jogadores.

Ngumoha, de 18 anos, disputou sua primeira partida internacional pela seleção principal quando entrou em campo no segundo tempo do amistoso vencido por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia, no dia 6 de junho.

O jogador conseguiu se firmar no elenco principal do Liverpool na temporada passada, disputando 35 partidas, nas quais marcou dois gols.

A convocação de Tuchel para a data Fifa de março passado já contou com a presença de Calvert-Lewin, que atuou por 34 minutos no empate por 1 a 1 no amistoso diante do Uruguai. Aquela partida foi seu primeiro jogo pela seleção da Inglaterra desde 2021, mas ele não fez parte da lista da seleção inglesa na Copa do Mundo.

O jogador de 29 anos recuperou seu nível desde sua transferência para o Leeds United em uma negociação a custo zero no último verão, vindo do Everton, tendo marcado 19 gols em 45 partidas, incluindo 4 gols na temporada atual.

Scott, de 23 anos, foi convocado duas vezes sob o comando de Tuchel, mas ainda não atuou em nenhuma partida internacional pela seleção principal.

O jogador teve um início forte na temporada 2026-2027, tendo marcado um gol e dado duas assistências.

A lista completa da Inglaterra ficou assim:

Pickford - Steele - Trafford - Trent Alexander-Arnold - Branthwaite - Chalobah - Guéhi - Hall - Konsa - Livramento - O'Reilly - Quansah - Anderson - Bellingham - Lewis-Skelly - Mainoo - Palmer - Rice - Scott - Calvert-Lewin - Eze - Gordon - Kane - Ngumoha - Rashford - Rogers - Saka.





A Fifa promoveu uma mudança no calendário de jogos das seleções masculinas no período de 2026 a 2030, unificando as duas datas Fifa de setembro e outubro em um único período.

A Inglaterra disputa, de forma inédita, 4 partidas durante a data Fifa que se estende por 3 semanas, todas pela fase de grupos da Liga das Nações da Uefa.

A equipe de Tuchel inicia a data Fifa com o confronto contra a seleção da Espanha, campeã do mundo, no estádio de Wembley, no dia 26 de setembro, antes de enfrentar a República Tcheca no estádio Fortuna Arena, no dia 29 de setembro, e depois a Croácia no estádio Stadion HNK Rijeka, no dia 3 de outubro.

A Inglaterra encerra a data Fifa com um novo confronto diante da República Tcheca no estádio de Wembley, no dia 6 de outubro.

Portugal é a atual detentora do título da Liga das Nações da Uefa, após superar a Espanha nos pênaltis na final da competição em junho de 2025.

O melhor desempenho da seleção da Inglaterra na Liga das Nações da Uefa ocorreu na primeira edição do torneio, na temporada 2018-2019, quando ficou em terceiro lugar após vencer a Suíça nos pênaltis.



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