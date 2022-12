Qual a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou?

Seleção Brasileira é a única seleção pentacampeã do torneio, mas repetirá jejum de 24 anos

Única pentacampeã mundial, a Seleção Brasileira deu adeus ao sonho do hexa após a eliminação nos pênaltis para a Croácia por 4 a 2, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, e igualará o seu maior jejum entre títulos na história do Mundial. Assim como o grito de campeão preso por 24 anos entre 1970 e 1994, em 2026 o mesmo intervalo se repetirá em relação ao último título conquistado em 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

O Brasil chegou à final da Copa do Mundo em sete oportunidades: além dos cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), a seleção acumula duas derrotas. A primeira aconteceu em 1950, conhecida como 'Maracanazo', quando o Uruguai venceu por 2 a 1, enquanto em 1998 perdeu para a França por 3 a 0, com o problema extracampo envolvendo a convulsão de Ronaldo horas antes da decisão.

A campanha do Brasil na Copa do mundo de 2022

O último título da Seleção Brasileira na Copa do Mundo aconteceu em 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão, com 100% de aproveitamento. Na primeira fase, venceu a Turquia (2 a 1), a China (4 a 0) e a Costa Rica (5 a 2), enquanto no mata-mata eliminou a Bélgica (2 a 0), a Inglaterra (2 a 1) e a Turquia (1 a 0), nas oitavas, quartas e semifinal, respectivamente. Já na grande decisão, venceu a Alemanha por 2 a 0, com gols de Ronaldo Fenômeno.