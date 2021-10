Qual a escalação do São Paulo contra o Ceará?

Ceni promoveu algumas mudanças em seu primeiro treinamento, com Orejuela e Benítez no time titular

O São Paulo recebe o Ceará nesta quinta-feira (14), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília), no Morumbi. A partida marcará a estreia de Rogério Ceni no comando da equipe.

O treinador assume o lugar de Hernán Crespo, que foi demitido horas antes do anúncio do novo técnico. O time paulista vem de quatro empates seguidos, e está no meio da tabela. O duelo, ainda, é um confronto direto, já que o Ceará está uma posição abaixo do Tricolor - com 29 pontos.

O técnico Rogério Ceni não vai poder contar com o principal jogador do time, isto porque, o atacante Rigoni, com um estiramento muscular, ficou fora da lista de relacionados e passará por um tratamento especial na região.

Ceni promoveu algumas mudanças em seu primeiro treinamento. A equipe foi a campo com Orejuela, na lateral direita, e Benítez, no meio-campo, como titulares.

Luan sentiu a região do adutor esquerdo durante o treino de hoje do São Paulo no Morumbi.

Ainda assim, o São Paulo terá uma lista grande de desfalques. Além de Rigoni, a equipe não contará com Luan, com dores na região do adutor esquerdo, e Galeano se recuperando de um trauma no tornozelo direito.

Além disso, o atacante William se recuperando de uma artroscopia no joelho direito está fora, incluindo Igor Vinícius, com um trauma no olho esquerdo. Além de Arboleda convocado para a seleção do Equador.

Com isso, o treinador deve escalar a equipe no 4-4-2 - com Luciano e Calleri formando a dupla de ataque.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez, Luciano e Calleri.

O São Paulo ocupa 13ª do Brasileirão, com 30 pontos - três pontos a mais que o primeiro colocado da zona de rebaixamento.