Quais times nunca foram rebaixados na Premier League?

A Premier League é uma liga profissional de futebol da Inglaterra e está no topo do sistema de ligas do futebol inglês, sendo a principal competição do país.

O torneio foi inicialmente nomeado como FA Premier League em 20 de fevereiro de 1992, após a decisão dos clubes da Football League First Division de romperem com a Football League, originalmente fundada em 1888, para aumentarem suas receitas provenientes de direitos de televisão.

A Premier League é a liga de futebol mais popular do mundo, transmitida por oitenta redes de televisão em mais de duzentos países.

Embora a PL contasse com 22 clubes em suas primeiras edições, isso mudou, em 1995, quando a competição passou a ter apenas 20 times, acatando recomendação da Fifa.

Quais times nunca foram rebaixados na era Premier League?

Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Everton e Chelsea. Esses seis clubes nunca foram rebaixados na era Premier League e são presenças constantes na primeira divisão há décadas.

O Brighton é uma nova adição a essa lista, mas apenas em virtude do fato de que não foi rebaixado desde que foi promovido à Premier League na temporada 2017-18.

No entanto, embora as equipes mencionadas nunca tenham sido rebaixadas da competição que nasceu em 1992, cada uma delas sofreu, pelo menos, um rebaixamento anteriormente. Veja:

CLUBE ÚLTIMO REBAIXAMENTO NA 1ª DIVISÃO DESDE Arsenal 1912-13 1919-20 Everton 1950-51 1954-55 Liverpool 1953-54 1962-63 Manchester United 1973-74 1975-76 Tottenham 1976-77 1978-79 Chelsea 1987-88 1989-90 Brighton* 1982-83 2017-18

* Ao contrário dos outros clubes, que fizeram parte da primeira temporada da Premier League, o Brighton só está na competição desde 2017-18.

ARSENAL

Em termos de era pré-Premier League, o Arsenal tem a história mais forte na primeira divisão da Inglaterra, tendo sido rebaixado pela última vez na temporada 1912-13, quando (como Woolwich Arsenal) terminou em último lugar na liga.

Os Gunners foram promovidos de volta à Primeira Divisão para a temporada 1919-20 e permaneceram uma presença constante na liga desde então, com seu flerte mais próximo com a queda ocorrendo durante os anos 1970.

EVERTON

O Everton segue o Arsenal com o maior “pedigree” na primeira divisão, tendo sofrido o último rebaixamento na campanha 1950-51. Eles foram promovidos em 1954, ocupando seu lugar na mesa principal de 1954-55.

LIVERPOOL

O Liverpool é o próximo na lista de passagens ininterruptas na liga principal da Inglaterra, com os Reds fazendo parte do cenário desde a temporada 1962-63.

Os Merseysiders foram rebaixados para a Segunda Divisão depois de terminar em último lugar na Primeira Divisão em 1953-54 e passaram oito temporadas lá até serem promovidos na temporada de 1961-62.

MANCHESTER UNITED

O Manchester United foi rebaixado da primeira divisão na temporada 1973-74, mas se recuperou imediatamente e está na primeira divisão desde a temporada 1975-76.

TOTTENHAM

Assim como o United, o Tottenham é uma entidade conhecida na liga principal da Inglaterra desde os anos 1970 e seu último rebaixamento – na temporada de 1976-77 – também foi um pontinho quando voltou à Primeira Divisão de 1978-79 em diante.

CHELSEA

O Chelsea foi rebaixado pela última vez em 1987-88, depois de perder uma eliminatória de rebaixamento com o Middlesbrough, mas voltou após uma temporada após vencer a Segunda Divisão em 1988-89.

BRIGHTON

Embora seja a primeira passagem do Brighton na Premier League, não é a primeira vez do clube na divisão principal, tendo passado quatro temporadas na Primeira Divisão entre 1979 e 1983. Eles foram rebaixados para a Segunda Divisão depois de terminar em último lugar na temporada 1982-83.