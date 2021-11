Quais times da Série B garantiram o acesso para a Série A do Brasileirão de 2022?

A Série B do Campeonato Brasileiro está na reta final, e os clubes promovidos da segunda para a primeira divisão do nosso futebol começaram a ser definidos.

O formato da segunda divisão é igual ao da primeira. Ou seja: são 20 times que se enfrentam em turno e returno, com os quatro últimos colocados sendo rebaixados para a divisão inferior. O número de times que sobem para a divisão de cima são quatro.

Na 36ª rodada da competição, foram confirmados os dois primeiros times que disputarão o principal campeonato nacional em 2022. Botafogo e Coritiba, que disputam ponto a ponto o título da Série B de 2021, garantiram suas respectivas vagas a duas rodadas do fim do torneio. Assim, restam duas vagas para conhecermos os novos clubes da Série A.

Quais times subiram para a Série A de 2022?

O GLORIOSO ESTÁ DE VOLTA À ELITE!🚀🔥 #OBotaJáSubiu



Seja Camisa 7 e jogue junto com o Fogão: https://t.co/EK7HUuFhnn ⭐ pic.twitter.com/0Nyeej5pQs — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 15, 2021

O Botafogo garantiu seu retorno à elite do futebol nacional com duas rodadas de antecedência. O Glorioso venceu o Operário-PR por 2 a 1 nesta segunda-feira (15), no Estádio Nilton Santos, e concretizou o tão sonhado acesso após o rebaixamento em 2020.

VOLTAMOS! 💚🤍 O COXA ESTÁ NA SÉRIE A DO BRASILEIRO! 🇳🇬 #SempreCoxa pic.twitter.com/Fy2ET8gCnr — Coritiba (@Coritiba) November 15, 2021

Quem também comemorou uma vaga no Brasileirão Série A de 2022 nesta segunda foi o Coritiba. Assim como o Botafogo, o Coxa caiu em 2020 e retorna à elite após uma temporada na segunda divisão. A equipe de Curitiba entrou em campo no domingo (14), venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1 e teve que esperar 24 horas para oficialmente comemorar o acesso. O time alviverde precisava de um tropeço do CRB, que perdeu para o Brusque por 1 a 0.

Restam agora, faltando duas rodadas para o fim da competição, duas vagas. Cinco time ainda disputam uma vaga para a Série A de 2022: Guarani, Avaí, Goiás, CRB e CSA.