Quais serão os rebaixados se as grandes ligas da Europa não forem retomadas?

La Liga, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga: pandemia do novo coronavírus ameaça sequência das ligas e clubes preocupados com o rebaixamento ficam de olho

O futebol vive um momento de grande incerteza. Devido à pandemia do novo coronavírus, as principais ligas do mundo estão paralisadas e, sem uma data de retorno concreta, têm seu futuro ameaçado, mesmo com a adiamento de um ano da de 2020.

Caso sejam canceladas pelo restante da temporada, determinar o time campeão será um problema. Mas mais do que isso, há a questão do rebaixamento, que envolve um número muito maior de clubes e terá um impacto enorme na vida financeira das equipes envolvidas.

Veja abaixo como está a situação das equipes que brigam contra o rebaixamento em cada uma das principais ligas da Europa e o que pode ser feito caso as competições sejam, de fato, canceladas.

Não é exagero dizer que todas as equipes da metade inferior da tabela briguem contra o rebaixamento em La Liga.

O Osasuna, 11º colocado, está apenas nove pontos à frente do Real Mallorca, em 18º lugar. Além disso, o , lanterna da competição, está somente seis pontos atrás do , 17º colocado. Na primeira divisão da , cabe ressaltar, apenas três equipes são rebaixadas.

Assim, caso o campeonato espanhol seja mesmo cancelado, é provável que não haja clubes rebaixados para a Segunda Liga.

Após 28 rodadas, o é o líder da Ligue 1 com folga, como era de se esperar. Na parte inferior da tabela, o é o grande lanterna da competição, com apenas 13 pontos até aqui.

Isso significa que o clube precisa tirar uma diferença de 17 pontos para Saint-Ètienne e se quiser seguir na primeira divisão. Assim, não deve haver grande resistência caso o clube seja rebaixado mesmo com as dez rodadas restantes canceladas.

A situação não é tão simples para as demais equipes. O , em 19º lugar, soma 23 pontos até o momento e o Nimes, 18º colocado, 27, apenas três pontos atrás de Etienne e Dijon. Assim como em La Liga, na Ligue 1 apenas três equipes caem para a segunda divisão.

A corrida pelo título está acirrada na Bundesliga, mas o mesmo não pode ser dito na briga contra o rebaixamento.

O Paderborn é o lanterna da competição com apenas 16 pontos. Uma posição acima, o soma 18 pontos, mas com um jogo a menos de seus rivais. Da mesma maneira, na três equipes são rebaixadas. A distância entre o Fortuna Dusseldorf e , 18º e 17º, respectivamente é de apenas quatro pontos.

Mesmo assim, está sendo discutida a possibilidade de organizar a primeira divisão alemã com 22 equipes na temporada 2020/21, sem rebaixados neste ano.

Serie A

O campeonato italiano é o mais apertado na corrida pelo título, com e brigando jogo a jogo pela liderança. No entanto, na parte inferior da tabela a situação não é mesma.

e Brescia forma os principais candidatos ao rebaixamento durante toda a temporada e estão confirmando as expectativas. A também rebaixa três equipes para a segunda divisão. Assim, a briga fica pela última vaga.

Lecce e estão empatados na 18ª posição com 25 pontos, enquanto , e somam 26, 27 e 28 pontos, respectivamente.