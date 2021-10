Quais seleções já foram campeãs da UEFA Nations League?

Após Portugal conquistar o título de campeão da primeira edição do torneio, foi a vez da França se sagrar campeã da competição continental europeia

Chegou ao fim a segunda edição da UEFA Nations League, ou Liga das Nações da UEFA. Nesse domingo (10), a França bateu a Espanha, de virada, por 2 a 1 e conquistou o título de campeão da competição continental europeia.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Dessa forma, o novo torneio de seleções da Europa continua com o domínio de países que vêm em um ciclo vitorioso nos últimos anos.

Quais seleções já foram campeãs da Nations League?

Com apenas duas edições existentes, a Nations League consagrou dois países diferentes como campeões até aqui.

Cristiano Ronaldo levanta a taça da primeira edição da Liga das Nações com Portugal (Foto: Getty Images)

TEMPORADA CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO 2018/19 Portugal Holanda 2020/21 França Espanha

Quando começou a Nations League?

A primeira edição da UEFA Nations League aconteceu em 2018, dois meses após o fim da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Assim como em quase todos os grandes eventos, havia um clima de "experimento" nessa primeira edição, pois não havia clareza se o formato funcionaria. No fim das contas, a competição mobilizou a torcida e foi vista como uma boa opção criada pela UEFA. Algumas adaptações foram feitas para a atual edição. A Nations League deve retornar após a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.