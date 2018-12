Real x Barcelona, Celtic x Rangers e os maiores clássicos do futebol europeu

Os grandes clubes do futebol têm os seus adversários. Rivalidades históricas que, dentro de campo, se transformam em verdadeiros clássicos. Aliás, ninguém quer ser sair perdendo de campo para o adversário vizinho.

Confira os principais clássicos, dérbis ou não, dos gramados europeus.

REAL MADRID X BARCELONA



(Foto: Getty Images)

O duelo entre Real Madrid e Barcelona ultrapassa as fronteiras da Espanha. Hoje em dia, o principal clássico do futebol atrai milhões de torcedores. Real e Barça representam a supremacia espanhola em campo.

Ambos estão entre os cinco maiores campeões da Champions League e são os dois maiores vencedores da principal competição do país, a La Liga: O Barcelona levantou a taça do nacional por 25 vezes e o Real Madrid se consagrou campeão em 33 edições do torneio.

O embate dos times não está somente na galeria de títulos: Os dois principais jogadores do mundo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, defendem as cores dos clubes.

BENFICA X PORTO

Benfica e Porto são os clubes com maior tradição nacional, e fazem o grande clássico de Portugal. Ambos representam as cidades mais populosas do país. E, em questão de títulos, o grande vencedor da Primeira Liga é o Benfica, com 36. O Porto vem logo atrás, com 27 conquistas.

CELTIC X RANGERS



(Foto: Getty Images)

Apelidado de “Old Firm”, o duelo entre Celtic e Ranges é o maior clássico da Escócia. Desde a temporada 1985/86 o título do campeonato escocês migra entre as duas equipes. No total, o Rangers possui 54 títulos, seis a mais comparado ao principal adversário.

JUVENTUS X INTERNAZIONALE



(Foto: N/A)

Juventus e Internazionale fazem o clássico mais movimentado da Itália. Os milhares de torcedores estão acostumados a ver grandes duelos entre as equipes.

Porém quando se trata de títulos nacionais a Juve tem um pé à frente. O time de Turim ergueu por 33 temporadas o título de campeão italiano, tendo uma diferença considerável do rival Inter, o segundo maior vencedor do torneio, com 18 Scudetti conquistados.

LIVERPOOL X MANCHESTER UNITED



(Foto: Getty Images)

Conhecida pela tradição dos clubes nacionais, a Inglaterra ainda é espelho no futebol. Manchester United e Liverpool mantêm a hierarquia dos gramados. Ambos fazem os dérbis regionais mais aguardados do país.

Porém, na Premier League a vantagem fica com o time do United, são 20 conquistas, duas a mais que o Liverpool, com 18.

BAYERN DE MUNIQUE X BORUSSIA DORTMUND



(Foto: Patrick Stollark)

Bayern de Munique e Borussia Dortmund foram os finalistas da Champions League 2012/13. Na ocasião o time de Munique saiu campeão do principal torneio europeu após vencer o clássico por 2 a 1. O ápice do Borussia na última década fez do time o principal rival do Bayern.

Mas, para alcançar o adversário no principal torneio do país, ainda é uma tarefa complicada. Por 28 temporadas o Bayern gritou “é campeão” do campeonato alemão, o maior vencedor de todos. Já o Dortmund conseguiu o feito apenas oito vezes.

GALATASARAY X FENERBAHÇE



(Foto: Getty Images)

As equipes mais populares da Turquia são protagonistas do dérbi de diferentes continentes: o Galatasaray pelo lado europeu, e o Fenerbahçe representando o asiático. Os confrontos entres os times costumam ser eletrizantes.

OLYMPIQUE DE MARSELHA X PSG



(Foto: Getty Images)

O Norte contra o Sul da França, a capital contra a histórica cidade mediterrânea. PSG e Olympique de Marselha, um jogo que divide o país. Embora Monaco e Lyon sejam os maiores campeões da Ligue 1, nas últimas décadas a rivalidade entre Marselha e Paris ganhou destaque no cenário do futebol francês.