Quais são os maiores campeões da Série D?

Não é de hoje que a Série D do Brasileirão é conhecida como uma das competições mais difíceis de obter bons resultados. Temos, afinal de contas, 68 times, grandes camisas, campos abaixo da média, viagens longas no mata-mata e muita paixão vindo das arquibancadas.

Ao passo que várias equipes com potencial já ficaram pelo caminho, outras conseguiram passar pelo desafio da quarta divisão e ficaram com o título.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Listamos, então, todos os campeões da Série D do Brasileirão. Confira!

OS MAIORES VENCEDORES

Pela Série D ser uma divisão de acesso, é incomum vermos equipes conquistando o título mais de uma vez: um time campeão da quarta divisão normalmente se consolida nas divisões superiores e só retorna para jogar a Série D caso esteja em crise.

Assim, o que nós vemos são 13 campeões diferentes nas 13 edições da competição, já contando que Campinense ou Aparecidense, finalistas em 2021, nunca levantaram a taça do torneio.

Apenas uma equipe, porém, conseguiu ficar duas vezes entre os quatro primeiros lugares (e consequentemente subiu para a Série C em duas ocasiões): o Tupi, campeão em 2011, rebaixado em 2012 e terceiro colocado em 2013.



O Tupi é o único campeão da Série D que conseguiu ser promovido em outra ocasião (Foto: Tupi/Divulgação)

CLUBES NÚMERO DE TÍTULOS ANOS São Raimundo/PA 1 2009 Guarany de Sobral 1 2010 Tupi 1 2011 Sampaio Corrêa 1 2012 Botafogo-PB 1 2013 Tombense 1 2014 Botafogo-SP 1 2015 Volta Redonda 1 2016 Operário-PR 1 2017 Ferroviário 1 2018 Brusque 1 2019 Mirassol 1 2020 Aparecidense ou Campinense 1 2021

E QUEM JÁ FOI PROMOVIDO?

CLUBES NÚMERO DE VEZES EM QUE FOI PROMOVIDO TÍTULOS VICES TERCEIRO E QUARTO LUGAR Tupi 2 1 (2011) 0 1 (2013) São Raimundo/PA 1 1 (2009) 0 0 Guarany de Sobral 1 1 (2010) 0 0 Sampaio Corrêa 1 1 (2012) 0 0 Botafogo-PB 1 1 (2013) 0 0 Tombense 1 1 (2014) 0 0 Botafogo-SP 1 1 (2015) 0 0 Volta Redonda 1 1 (2016) 0 0 Operário-PR 1 1 (2017) 0 0 Ferroviário 1 1 (2018) 0 0 Brusque 1 1 (2019) 0 0 Mirassol 1 1 (2020) 0 0 Aparecidense ou Campinense 1 1 (2021) 0 0 Macaé 1 0 1 (2009) 0 Madureira 1 0 1 (2010) 0 Santa Cruz 1 0 1 (2011) 0 CRAC 1 0 1 (2012) 0 Juventude 1 0 1 (2013) 0 Brasil de Pelotas 1 0 1 (2014) 0 River-PI 1 0 1 (2015) 0 CSA 1 0 1 (2016) 0 Globo 1 0 1 (2017) 0 Treze 1 0 1 (2018) 0 Manaus 1 0 1 (2019) 0 Floresta 1 0 1 (2020) 0 Aparecidense ou Campinense 1 0 1 (2021) 0 Chapecoense 1 0 0 1 (2009) Alecrim 1 0 0 1 (2009) Araguaína 1 0 0 1 (2010) Joinville 1 0 0 1 (2010) Cuiabá 1 0 0 1 (2011) Oeste 1 0 0 1 (2011) Baraúnas 1 0 0 1 (2012) Mogi Mirim 1 0 0 1 (2012) Salgueiro 1 0 0 1 (2013) Londrina 1 0 0 1 (2014) Confiança 1 0 0 1 (2014) Remo 1 0 0 1 (2015) Ypiranga 1 0 0 1 (2015) São Bento 1 0 0 1 (2016) Moto Club 1 0 0 1 (2016) Atlético-AC 1 0 0 1 (2017) Juazeirense 1 0 0 1 (2017) São José-RS 1 0 0 1 (2018) Imperatriz 1 0 0 1 (2018) Ituano 1 0 0 1 (2019) Jacuipense 1 0 0 1 (2019) Grêmio Novorizontino 1 0 0 1 (2020) Altos 1 0 0 1 (2020) ABC 1 0 0 1 (2021) Atlético-CE 1 0 0 1 (2021)

ESTADOS COM MAIS CLUBES CAMPEÕES DA SÉRIE D

Três estados já tiveram mais de um vencedor na história da Série D: Ceará, com Guarany de Sobral (2010) e Ferroviário (2018), Minas Gerais, com Tupi (2011) e Tombense (2014), e São Paulo, com Botafogo-SP (2015) e Mirassol (2020). Caso o Campinense derrote o Aparecidense pela final da competição em 2021, também colocará a Paraíba nesta estatística (já que o Botafogo-PB foi campeão da competição em 2013)

ESTADO NÚMERO DE TÍTULOS CLUBES Ceará 2 Guarany de Sobral (2010) e Ferroviário (2018) Minas Gerais 2 Tupi (2011) e Tombense (2014) São Paulo 2 Botafogo-SP (2015) e Mirassol (2020) Pará 1 São Raimundo-PA (2009) Maranhão 1 Sampaio Corrêa (2012) Rio de Janeiro 1 Volta Redonda (2016) Paraná 1 Operário-PR (2017) Santa Catarina 1 Brusque (2019)

Vale ainda destacar que o Central é o clube com mais aparições na Série D, com 11 no total.