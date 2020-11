Quais são as chances de o Botafogo ser rebaixado à Série B no Brasileirão 2020?

O Alvinegro faz uma das piores campanhas no Campeonato Brasileiro e vê a missão de permanecer na primeira divisão ser cada vez mais difícil

A temporada 2020 do não dá ao torcedor alvinegro nenhum motivo para ter felicidade. Pior: a realidade é torcer, mais uma vez, contra um rebaixamento à segunda divisão – que se acontecer será o terceiro na história do clube.

Neste momento, o Alvinegro ocupa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. A campanha é péssima: apesar de ter apenas seis derrotas, o excesso de empates (11) e ter contabilizado apenas três vitórias pesa bastante no drama botafoguense.

É por isso que o torcedor já faz as contas para saber quais são as chances de ver o clube ser novamente rebaixado. Confira abaixo qual é a probabilidade de o Botafogo cair para a e o que o time precisa fazer para buscar uma arrancada na tentativa de escapar da degola.

Quais são as chances de o Botafogo cair?

(Foto: Thiago Ribeiro/Botafogo)

Segundo dados do site InfoBola, do matemático Tristão Garcia, o Alvinegro hoje tem 44% de chances de ser rebaixado.

Qual é o aproveitamento necessário para não cair?

Após mudar de treinador pela terceira vez nesta campanha do nacional, o Botafogo espera que sob o comando de Ramón Díaz o aproveitamento suba e que as vitórias enfim apareçam. Esta é a obrigação para escapar da degola.

Neste momento, o Alvinegro tem o terceiro pior aproveitamento geral da competição: 33%. Para alcançar os 45 pontos, tidos como meta para escapar matematicamente do rebaixamento, o time botafoguense precisaria chegar a um aproveitamento de 46,3% segundo dados do FutDados.

A temporada em meio à pandemia do novo coronavírus, contudo, pode fazer com que seja necessária uma pontuação menor para conseguir escapar do rebaixamento. Ainda segundo o FutDados, o Botafogo precisaria ter os seguintes aproveitamentos para escapar de mais uma queda: 44,4% (para alcançar 44 pontos), 42,6% (43 pts), 40,7% (42 pts), 38,9% (41 pts) e 37% (40 pts).