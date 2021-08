Quais países já ganharam medalha no futebol feminino nas Olimpíadas?

A seleção dos Estados Unidos é a maior medalhista; Brasil tem duas pratas

Sem Brasil e outros times tradicionais na disputa pelo ouro olímpico no futebol feminino, na edição de Tóquio 2020 dos Jogos, um campeão inédito vai subir no degrau mais alto do pódio: Suécia ou Canadá. As duas seleções já conquistaram medalha, mas vão em busca do primeiro ouro, enquanto Austrália e EUA disputam o bronze.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Diferente do futebol masculino, que foi um dos primeiros esportes coletivos dos Jogos Olímpicos, o futebol feminino só passou a integrar o programa olímpico como uma modalidade em 1996, na edição de Atlanta.

Quem são os medalhistas olímpicos no futebol feminino?

Desde que entrou no programa das Olimpíadas, a competição de futebol femino já foi disputada seis vezes - com a edição de Tóquio sendo a sétima. Ao todo, três seleções conquistaram o ouro, e oito (por enquanto) tem pelo menos uma medalha.

Edição Ouro Prata Bronze Atlanta 1996 Estados Unidos China Noruega Sydney 2000 Noruega Estados Unidos Alemanha Atenas 2004 Estados Unidos Brasil Alemanha Pequim 2008 Estados Unidos Brasil Alemanha Londres 2012 Estados Unidos Japão Canadá Rio de Janeiro 2016 Alemanha Suécia Canadá

Quais são os países com mais medalhas no futebol feminino?

Com quatro ouros - sendo três deles consecutivos - e uma prata, a seleção dos Estados Unidos é a maior vencedora do futebol feminino nas Olimpíadas, apesar de ter ficado de fora da disputa pelo ouro em 2020.

O Brasil, apesar de ter grandes nomes do esporte, como Marta, Cristiane, Formiga e outras, ainda não tem nenhum ouro conquistado. Além disso, foram apenas duas finais, que acabaram rendendo a prata à seleção amarelinha. E não será em Tóquio que a lista vai aumentar, já que as comandadas de Pia Sundhage foram eliminadas nas quartas de final, pelo Canadá.

Seleção Total de medalhas Ouro Prata Bronze Estados Unidos 5 4 1 - Alemanha 4 1 - 3 Noruega 2 1 - 1 Brasil 2 - 2 - Canadá 2 - - 2 China 1 - 1 - Japão 1 - 1 - Suécia 1 - 1 -

Nesta final, inclusive, o número de medalhistas pode aumentar, já que a Austrália vai para a disputa do bronze contra os Estados Unidos e ainda não conquistou nada nas seis disputas anteriores.

A grande final, disputada por Suécia e Canadá, será nesta quinta-feira (5), às 23h (de Brasília), no Tokyo Stadium. Já a disputa pelo bronze será no mesmo dias, às 5h (de Brasília), no Ibaraki Kashima.