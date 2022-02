Quais os times classificados para as oitavas da Liga Europa?

Os duelos da Liga Europa prometem ser melhores do que nunca. Com o fim da fase de playoffs, todos os times já foram definidos para a disputa das oitavas.



Vale lembrar que a Uefa, organizadora do torneio, realizou uma mudança no sorteio do mata-mata. Isto porque, os segundos colocados de cada grupo na Liga Europa enfrentaram os terceiros colocados da Liga dos Campeões, na chamada fase de playoffs.



Com isso, os times se enfrentaram em partidas de ida e volta, para então um novo sorteio decidir os jogos das oitavas de final, com os primeiros colocados de cada grupo.



Pensando nisso, a GOAL te mostra tudo sobre a segunda maior competição de clubes da Europa.

Quais times se classificaram para as oitavas de final da Liga Europa 2021/22?

Getty Images

Atalanta

Porto

Sevilla

RB Leipzig

Barcelona

Braga

Rangers

Real Betis

Lyon

Mônaco

Spartak Moscou

Eintracht Frankfurt

Galatasaray

Estrela Vermelha

Bayer Leverkusen

West Ham

Quando serão os confrontos?

Getty

Para a fase a seguinte, a Uefa definiu que os jogos devem acontecer nos dias 10 e 17 de março. Já nas quartas, os jogos acontecem nos dias 7 e 14 de abril. As semifinais nos dias 28 de abril e 5 de maio.



Já a grande final, que acontece no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, está marcada para acontecer no dia 18 de maio.

Onde assistir aos jogos da Liga Europa?

O torcedor que gosta de acompanhar os jogos desta competição, de novo, tem um cardápio recheado de opções. Isto porque, o Grupo Disney transmite todos os jogos atráves da ESPN Brasil e Fox Sports, na TV fechada, e no Star+, no streaming.