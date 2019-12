Quais os maiores públicos do futebol brasileiro de 2019? Flamengo domina a lista

Rubro-Negro carioca tem todos os 10 maiores públicos do futebol brasileiro

O foi o grande protagonista do futebol brasileiro em 2019. Campeão do campeonato Carioca, Brasileirão e da Libertadores da América, o também pode se gabar de ter tido simplesmente os 10 maiores públicos do futebol brasileiro no ano.

Mesmo na vitória por 4 a 1 sobre o , pelo Brasileirão, em partida disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a torcida do Flamengo compareceu em peso e garantiu um número muito alto.

O levantamento foi feito pelo UOL Esporte e leva em conta o público pagante.

Veja a lista.

10. 61.246 pessoas - Flamengo 4 x 1 Ceará - 27/11 - Brasileirão - 35ª rodada

9. 61.390 pessoas - Flamengo 3 x 0 - 01/09 - Brasileirão - 17ª rodada

8. 61.576 pessoas - Flamengo 0 x 1 - 03/04 - Libertadores - 3ª rodada fase de grupos

7. 62.510 pessoas - Flamengo 1 x 0 - 14/09 - Brasileirão - 19ª rodada

6. 62.541 pessoas - Flamengo 0 x 0 - 28/09 - Brasileirão - 22ª rodada

5. 63.409 pessoas - Flamengo 5 x 0 - 23/10 - Libertadores - semifinal

4. 64.648 pessoas - Flamengo 6 x 1 Avaí - 05/12 - Brasileirão - 37ª rodada

3. 64.844 pessoas - Flamengo 1 x 1 - 17/07 - Copa do - quartas de final

2. 65.418 pessoas - 1 x 4 Flamengo - 17/08 - Brasileirão - 15ª rodada

1. 65.649 pessoas - Flamengo 1 x 0 - 27/10 - Brasileirão - 28ª rodada