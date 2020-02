Quais jogadores estão na mira de Tite nesta rodada de La Liga?

O treinador da seleção brasileira vai acompanhar jogos in loco neste fim de semana de futebol espanhol

Tite está na acompanhado de membros de sua comissão técnica e de Juninho Paulista, diretor da CBF, e nesta sexta-feira (14) marcou presença no estádio Mestalla para acompanhar o empate por 2 a 2 do com o .

O treinador da seleção brasileira também vai acompanhar, in loco, x e x – ambos no domingo (16). Segundo publicado pelo O Globo, Matheus Bachi, auxiliar de Tite, vai acompanhar o duelo entre e .

A viagem tem como uma das finalidades observar de perto alguns nomes já conhecidos... e outros nem tanto, mas que vão ganhando destaque por suas equipes. Confira abaixo os jogadores que serão observados com atenção pelo comandante do .

Renan Lodi e Felipe

Nesta sexta-feira (14), Tite pôde observar os defensores do Atlético de Madrid em ação. Tanto Renan Lodi (lateral-esquerdo) quanto Felipe (zagueiro) já receberam chances na seleção brasileira.

Gabriel Paulista

Quem também esteve em campo nesta sexta foi o zagueiro Gabriel Paulista. O jogador, de 29 anos, teve passagem pelo e faz uma grande temporada pelo Valencia – inclusive tendo exibição de almanaque contra o de Messi.

Gabriel nunca escondeu o sonho de vestir a camisa canarinho, mas não sente que teve oportunidades e também cogita aceitar defender a seleção espanhola.

Emerson

Quem também será observado com muita atenção é o lateral-direito Emerson, que vem sendo um dos destaques de sua posição no Campeonato Espanhol defendendo o Real Betis. O ex-jogador do pertence ao Barcelona e faz sua segunda temporada na condição de emprestado à equipe de Sevilha.

Diego Carlos

Filho de Tite, o auxiliar Matheus Bachi estará de olho na atuação de Diego Carlos, do Sevilla, no duelo contra o Espanyol. O defensor, de porte físico forte, tem sido um dos destaques da equipe que ocupa a quinta posição e luta por vaga na próxima .

Vinícius Jr, Rodrygo e os brasileiros do Real

Já no duelo entre Real Madrid e Celta, o olhar estará focado em três selecionáveis: Casemiro, o único titular absoluto no time de Zidane, Eder Militão, Rodrygo e Vinícius Junior. Marcelo, que perdeu espaço na equipe de Tite, e Rafinha Alcântara (pelo Celta) são outros que, se tiverem espaço, tentarão mostrar algo a mais para o comandante.