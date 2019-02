Quais clubes tiveram CTs interditados após incêndio no Flamengo?

Incêndio no Ninho do Urubu marca onda de investigação em alojamentos dos times nacionais

A tragédia no cento de treinamento do Flamenco, o Ninho do Urubu, na última sexta-feira (08), resultou em uma onda de investigações nos alojamentos dos times brasileiros. Com a morte de 10 jogadores, o time carioca viveu o pior momento na história do clube.

Para que o cenário não volte a se repetir, autoridades locais iniciaram a vistoria nos centros de treinamentos dos principais times nacionais. Em menos de uma semana, alguns clubes já precisaram deixar os CTs por interdição, entre eles o São Paulo.

SÃO PAULO

Na véspera da decisão contra o Talleres pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores, o time do Morumbi precisou passar a noite concentrado no Centro de Formação de Atletas da base, em Cotia. A prefeitura de São Paulo restringiu o uso do CT até que o time apresente uma licença de funcionamento que estejam em conformidade com as normas vigentes de segurança.

Palmeiras

Por sua vez, o Palmeiras emitiu uma nota oficial, na qual informou a mudança dos atletas das categorias de base para um hotel na capital paulista: "A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu notificação da Prefeitura de São Paulo na tarde da última terça-feira (12) que informava sobre a restrição imediata do uso como alojamento e dormitório das instalações sob responsabilidade do clube".

Além do Tricolor, Corinthians, Portuguesa, Juventus e Nacional vão se reunir nesta quarta-feira (13) na sede da Secretaria de Esportes, onde os clubes deverão apresentar a documentação necessária para provar que os alojamentos funcionem regularmente.

Vale ressaltar que Corinthians e Palmeiras também utilizam imóveis fora das estruturas dos alojamentos para abrigar jogadores das categorias de base. Com isso, as casas também vão ser inspecionadas.

A decisão da prefeitura de São Paulo ocorre um dia após o Ministério Público da cidade abrir uma investigação sobre a situação dos centros de treinamento.

RIO DE JANEIRO

Flamengo

O CT Ninho do Urubu, do Flamengo, terá todas as suas atividades suspensas até que seja comprovado o cumprimento das exigências impostas pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura do Rio de Janeiro para que o local volta a funcionar.



(Foto: Getty Images)

A decisão foi tomada pelo juiz da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, Pedro Henrique Alves, nesta quarta-feira (13). A informação foi veiculada na coluna do jornalista Ancelmo Gois.

Botafogo

Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Civil do Rio de Janeiro interditou o alojamento das categorias de base do Botafogo. Localizado no Estádio Caio Martins, em Niterói, as acomodações são a casa de jovens atletas entre 14 e 17 anos.

Segundo a equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA Niterói), rachaduras nas paredes e fiação elétrica inadequada foram os principais motivos para a interdição após denúncias de irregularidades.

Fluminense



(Foto: Getty Images)

Foram realizadas vistorias das secretarias municipais de urbanismo e fazenda na última segunda-feira (11), nos alojamentos do time das laranjeiras. A secretaria municipal de urbanismo constatou que não há obras irregulares em andamento, por sua vez, segundo a secretaria da fazenda identificou que não há alvará de funcionamento para o local. O time ainda não tem uma resposta concreta sobre interditar o CT, até o momento.

Vasco

No mesmo dia da vistoria no CT do Fluminense, a Secretaria de Urbanismo constatou obras não licenciadas em andamento no CT do Vasco, em Vargem Pequena. O orgão entregará ainda nesta quarta-feira (13), uma notificação de embargo. Além disso, o clube também receberá multa pela irregularidade.

MINAS GERAIS

Em Minas, dois tradicionais clubes da cidade, Cruzeiro e América-MG têm os alojamentos das categorias de base em situação irregular. Segundo o Globo Esporte local, os times não contam com a auto de vistoria e nem com o alvará de funcionamento para abrigar os atletas da base. A Toca I, do Cruzeiro, passou por vistorias na manhã desta quarta-feira (13). Por sua vez, o América-MG terá 48 horas para regularizar a situação.

Apenas o Atlético-MG está com a situação regularizada entre os três grandes de Minas.

PORTO ALEGRE

Grêmio

Nesta quarta-feira (13), o Grêmio recebeu o comunicado da prefeitura de Eldorado do Sul por não ter licença do município para o alojamento das categorias de base. Em apurações feitas pelo GloboEsporte.com, a prefeitura constatou que as dependências possuem Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI) com validade até o dia 27 de dezembro de 2019, porém não tem a licença necessária do município para o funcionamento.

CEARÁ

Após o Ministério Público do Ceará decretar fiscalização nos centros de treinamento do Fortaleza e Ceará, foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros que os CTs de ambos clubes estão com situação irregular.