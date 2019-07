Quais as armas do Palmeiras para não perder Gustavo Gómez?

Autor de sete gols com o Palmeiras, o zagueiro está há 1081 minutos sem sofrer gols; Atuação despertou interesse na Lazio, da Itália

Recentemente, o jornalista italiano Gianluca Di Marzio revelou o interesse da em Gustavo Gómez, zagueiro palmeirense. Por sua vez, o time paulista não teria recebido a proposta por parte da equipe italiana e não teria interesse em iniciar uma negociação pela transferência do defensor.

Ainda vinculado ao , é o que decide sobre a venda do atleta. Vale ressaltar que o time renovou empréstimo com Gustavo Gómez até o final de 2019, outra etapa para comprar definitivamente o jogador, e que possibilidade o clube de negociar o camisa 15. Até o momento, o Alviverde já pagou duas parcelas das três previstas para obter o zagueiro em uma transferência que custará ao todo, seis milhões de euros (cerca de R$25 milhões).

Segundo o Uol Esportes , a diretoria do Palmeiras estaria tranquilidade a respeito da permanência do defensor no time comandado por Felipão, graças a nova cláusula paga. Gustavo é um dos principais jogadores do clube, em 38 jogos com zagueiro em campo, o Palmeiras não levou gol em 27 deles.

Além de Gómez, Luiz Felipe Scolari tem Luan, Gómez, Antônio Carlos e Edu Dracena à disposição para a zaga do time líder do Campeonato Brasileiro 2019.