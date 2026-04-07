Relatórios da imprensa espanhola revelaram os contornos do plano que Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, pretende adotar no jogo contra o Bayern de Munique, na noite desta terça-feira.
O Real Madrid recebe o seu rival Bayern na primeira mão das quartas de final da Liga dos Campeões e busca um resultado positivo antes de disputar a segunda mão na próxima semana, na Alemanha.
O jornal “AS” informou, horas antes da partida, que Arbeloa decidiu não escalar o inglês Jude Bellingham na formação inicial da equipa, apesar de o jogador estar apto.
Bellingham voltou a atuar após uma lesão que o afastou por muito tempo; entrou como suplente contra o Atlético de Madrid por 16 minutos e depois por 31 minutos diante do Real Mallorca, e era esperado que começasse como titular hoje.
O Real Madrid lida com cautela com o regresso de Bellingham desde a lesão de rotura do músculo semitendinoso na perna esquerda, sofrida contra o Rayo Vallecano em fevereiro passado.
A fórmula das grandes vitórias
O “AS” assinalou que Arbeloa planeia lançar a dupla de ataque Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, com o quarteto Valverde, Thiago Pitarch, Tchouaméni e Güler no meio-campo — a fórmula à qual Arbeloa recorreu para vencer o Manchester City e o Atlético de Madrid.
Valverde tem liberdade de movimentos entre o meio e as alas, desempenhando também funções defensivas para dar apoio ao lateral. Thiago desempenha um papel central desde que apareceu, apesar de ter tido um descanso relativo frente ao Mallorca (entrou no segundo tempo) após brilhar com a seleção sub-19.
Enquanto isso, Tchouaméni constitui o principal ponto de apoio, e Güler continua a ganhar espaço na disputa por um lugar no onze inicial nos jogos grandes.
Leia também:
O acordo foi fechado.. Zidane realiza o seu sonho após anos de espera
Exclusivo para o Kooora.. Qual é a verdade sobre o facto de o Al-Ittihad dispensar Youssef En-Nesyri?
Um novo escândalo.. O árbitro da final do CAN recebeu “ordens superiores” após a desistência do Senegal?