Qatar x Senegal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Seleções buscam a primeira vitória no Grupo A do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca da primeira vitória na Copa do Mundo 2022, Qatar e Senegal se enfrentam na manhã desta sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), em Doha, pela segunda rodada do Grupo A do Mundial do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Depois da derrota para o Equador por 2 a 0 na rodada de abertura, o Qatar busca a recuperação para seguir sonhando com uma classificação às oitavas de final. De acordo com o técnico Felix Sanchez, a equipe "precisa melhorar".

"Há muito espaço para melhorias. Talvez a responsabilidade e os nervos tenham levado o melhor de nós. Não começamos bem. Na verdade, foi um começo terrível", afirmou após a derrota.

Do outro lado, o Senegal, derrotado pela Holanda por 2 a 0, precisa provar que pode marcar gols sem Sadio Mané, seu principal goleador, que está lesionado e fora da Copa.

"Foi um jogo muito difícil, um jogo equilibrado, não acho que o placar refletiu o jogo de forma justa. Fiquei feliz com a forma como jogamos, a próxima partida é vital para seguirmos em frente", apontou Aliou Cisse.

Escalações

Escalação do provável do Qatar: Barsham; Pedro Miguel, Khoukhi, Salman, A Hassan, Ahmed; Al Haydos, Boudiaf, Hatem; Ali, Afif.

Escalação do provável do Senegal: Dieng; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo; I Gueye, N Mendy; Ndiaye, I Sarr, Diatta, Dia.

Desfalques

Qatar

Sem desfalques confirmados.

Senegal

A seleção de Senegal anunciou o corte de Sadio Mané na última semana. O atacante sofreu uma lesão no tendão e não irá se recuperar a tempo de jogar a Copa do Mundo.

Melhores apostas e dicas

O Senegal é favorito contra o Qatar nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,65 na vitória do Senegal, $ 3,85 no empate e $ 5,90 caso o time da casa vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,34 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,63 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes vão marcar, pagando-se $ 2,25 caso positivo, e $ 1,65 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo A

POS. TIME V E D SG PTS 1º Equador 1 0 0 2 3 2º Holanda 1 0 0 2 3 3º Qatar 0 0 1 -2 0 4º Senegal 0 0 1 -2 0

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros do Qatar na Copa 2022

Nenhum gol marcado

Artilheiros do Senegal na Copa 2022

Nenhum gol marcado

Qatar e Senegal: Participações em Copas

Disputando a sua primeira Copa do Mundo, o Qatar é a única estreante nesta edição. As outras Copas que tiveram apenas um estreante foram 1950 e 2014 (Inglaterra e Bósnia e Herzegovina, respectivamente). Em ambos os casos as seleções passaram pelas eliminatórias, o que não aconteceu com o Qatar, país-sede.

Já o Senegal participa apenas de sua terceira Copa do Mundo. Antes da atual edição, a seleção africana disputou em 2002 e 2018, e logo na sua primeira participação avançou ao mata-mata após ter ficado em segundo lugar do Grupo A, atrás apenas da Dinamarca. Nas oitavas de final, venceu a Suécia na prorrogação por 2 a 1, enquanto nas quartas de final foi derrotada pela Turquia, também no tempo extra, enquanto no último Mundial disputado na Rússia ficou em terceiro no Grupo H e não avançou ao mata-mata.

Quando é?