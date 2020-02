Punição do City deixa Liverpool já garantido na próxima Liga dos Campeões

Reds apenas perderiam em caso de perder todas as partidas restantes na Premier League, dependendo ainda de resultados de Chelsea e Tottenham

Com a vitória por 1 a 0 sobre o neste sábado (15), e a punição ao , o garantiu a sua classificação à próxima edição da .

Agora, os Reds somam 76 pontos, 25 a frente dos Citizens, que têm um jogo a menos, mas que foram punidos pela UEFA e suspenso por dois anos das competições da instituições por terem violados as regras do Fair Play Financeiro.

Desta forma, mesmo se os City terminar a Premier League no G-4 da Premier League, a vaga à Champions League será dada à equipe que ficar em quinto lugar.

Título próximo

O Liverpool precisa de cinco vitórias nos próximos 12 jogos do Campeonato Inglês para conquistar o título.

Os Reds só não ficarão com a vaga na Champions League se perderem todos os jogos até o fim do campeonato, enquanto o precisaria somar 35 pontos, e o vencer todas as partidas restantes.

O time de Jurgen Klopp alcançou o recorde de 17 vitórias consecutivas na Premier League. Além disso, o Liverpool está invictor há 43 jogos na primeira divisão inglesa.