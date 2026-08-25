O PSV chegou a um acordo com o Celta de Vigo pela transferência de Couhaib Driouech. O atacante de lado deixa o clube imediatamente para defender a equipe de LaLiga e assina contrato por quatro temporadas. A transferência já estava no ar havia algum tempo.

"Quando olho para trás e vejo meu período no PSV, esses também são os momentos esportivos que sempre vão ficar comigo. Mas, mais do que isso, valorizo o calor que este clube transmite e as relações que construí com jogadores, comissão técnica, outros funcionários e torcedores", disse o atacante em sua mensagem de agradecimento no site do PSV.

"O PSV me ajudou a crescer como jogador e como pessoa. Quero agradecer a todos por isso. Agora estou ansioso pelo meu novo desafio no Celta de Vigo, mas vou seguir acompanhando o PSV e desejo ao clube todo o sucesso no futuro", acrescentou Driouech, de saída.

Driouech se transferiu do Excelsior para o PSV em 2024 por mais de três milhões de euros. Em duas temporadas, conquistou duas vezes o título da liga com o clube de Eindhoven e uma vez a Supercopa da Holanda.

Recentemente, o ponta parecia estar a caminho do Rangers. No entanto, o principal clube escocês teve dúvidas sobre a condição física de Driouech, e por isso a transferência melou. Em seguida, o Celta de Vigo entrou rapidamente na disputa.

Segundo o jornalista Mounir Boualin, o PSV vai ficar com oito milhões de euros com a venda de Driouech. Os clubes, no entanto, não divulgaram nada sobre isso.

Driouech tinha contrato com o PSV até meados de 2029. O Transfermarkt estima seu valor em sete milhões de euros.