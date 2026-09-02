PSV se despede de zagueiro que fez sua estreia recentemente no time principal

O PSV se despede de Essiën Bassey. O lateral de 19 anos está de saída para o Viking FK, da Noruega, onde assinou contrato até meados de 2030. Bassey entrou em campo uma vez pelo time principal do PSV.

O jovem lateral-direito voou para a Noruega na quarta-feira para concluir sua transferência. Bassey rende ao PSV pelo menos 1,5 milhão de euros, segundo informa o De Telegraaf.

Em Eindhoven, o contrato de Bassey ainda tinha mais um ano de duração, mas o destro deixa o PSV após uma partida oficial.

"Queremos agradecer a Essiën por sua dedicação e contribuição ao PSV", declarou o gerente técnico Jan Vennegoor of Hesselink no site oficial do clube. "Durante seu período no clube, ele se desenvolveu e se tornou um excelente jogador."

"Com sua transferência para o Viking FK, ele agora dá um belo próximo passo em sua carreira, em um clube que atua no mais alto nível. Desejamos a ele muito sucesso, felicidade e grandes momentos na sequência de sua carreira", acrescentou o ex-atacante.

"No início, eu ainda precisei me adaptar, mas em determinado momento as coisas começaram a fluir. Quando cheguei ao Jong PSV, evoluí muito rapidamente. Sou grato por este período. Agora começo um novo capítulo no qual quero continuar me desenvolvendo e espero ter muitos minutos na Champions League", disse Bassey sobre sua saída do PSV.

O PSV tirou Bassey do De Graafschap em 2022. Sua estreia no Jong PSV aconteceu dois anos depois e, no total, o defensor disputou 34 partidas pela equipe de aspirantes. No duelo pela Supercopa da Holanda contra o AZ, Bassey estreou na equipe principal do PSV.

Bassey enfrentará o PSV nesta temporada. Isso porque o Viking FK vai encarar o clube de Eindhoven em janeiro, na fase de liga da Champions League.