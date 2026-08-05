O Rangers fez uma primeira proposta por Couhaib Driouech, informa o De Telegraaf nesta quarta-feira. O PSV rejeitou a oferta. Segundo o Eindhovens Dagblad, trata-se de uma proposta milionária.

O valor exato da oferta do clube escocês não foi divulgado. A expectativa é de que o PSV queira receber algo em torno de 7 a 8 milhões de euros pelo atacante de 24 anos.

O jornalista especializado em transferências Mounir Boualin espera que o Rangers volte rapidamente com uma oferta melhorada. Boualin já havia informado mais cedo nesta quarta-feira que não apenas o Rangers tem interesse sério em Driouech, mas também o Red Bull Salzburg. O ED ainda acrescenta o Burnley a essa lista.

O próprio Driouech estaria aberto a um novo passo em sua carreira. O PSV não vê com maus olhos uma transferência, mas exige, portanto, uma quantia milionária pelo internacional marroquino. O ponta tem contrato no Philips Stadion até meados de 2029 e, segundo o Transfermarkt, tem valor de mercado de aproximadamente 7 milhões de euros.

O interesse por Driouech não é novidade. Antes, NEC, Genoa e Celta de Vigo já haviam sido citados como possíveis destinos, mas nenhum desses clubes conseguiu de fato tirar o atacante do PSV.

Driouech se transferiu do Excelsior para o PSV no verão de 2024 por cerca de 3,5 milhões de euros. Desde então, disputou 61 partidas oficiais pelo clube de Eindhoven. Nesse período, marcou 12 gols e deu 10 assistências.