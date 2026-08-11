PSV recebe excelente notícia do RB Leipzig sobre Lutsharel Geertruida

A chance de Lutsharel Geertruida chegar ao PSV voltou a aumentar um pouco. É o que informa Jeroen Kapteijns, jornalista do De Telegraaf.

O RB Leipzig, afinal, lida com um elenco (muito) grande demais. Atualmente, o técnico Martín Demichelis conta com 34 jogadores do time principal, e esse número precisa ser reduzido para 28, segundo fontes da Alemanha.

Geertruida parece ser um dos nomes cotados para sair. O defensor multifuncional não escondeu que gostaria de voltar à Holanda.

Atualmente, o PSV é o único clube da Eredivisie que tem uma chance séria de conseguir a assinatura de Geertruida, que custaria cerca de 20 milhões de euros. O clube de Eindhoven busca com insistência uma injeção de qualidade para o setor defensivo.

Isso ficou mais uma vez evidente no último fim de semana, na abertura da temporada contra o Fortuna Sittard (2 a 2). Ryan Flamingo falhou de maneira dramática no gol de abertura de Ole Romeny.

Geertruida tem contrato com o Leipzig até meados de 2029. Ainda assim, o elenco inchado de Demichelis pode fazer com que surja espaço para uma saída neste verão. Por isso, o PSV acompanha a situação de perto.