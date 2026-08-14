Malik Tillman pode deixar o Bayer Leverkusen já neste verão, informa a Sky Sport. O PSV adoraria repatriar o meia de 24 anos, mas esbarra em um problema, segundo Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad.

Tillman trocou o PSV pelo Bayer Leverkusen no verão de 2025. Na época, o clube alemão acionou a cláusula de rescisão no contrato do meia-atacante e pagou 35 milhões de euros.

Um ano após sua chegada, uma nova saída, portanto, não está descartada. O Leverkusen está disposto a colaborar com uma transferência, mas apenas se uma quantia 'excepcional' for colocada na mesa.

Não se sabe exatamente quanto o Leverkusen pede por Tillman. O que está claro é que o PSV gostaria muito de receber o internacional americano novamente em Eindhoven.

Segundo o ED, um retorno para o campeão nacional neste momento, porém, 'não é realista'. O PSV não tem condições financeiras de pagar taxas de transferência entre 30 e 35 milhões de euros.

Uma operação de empréstimo tampouco parece oferecer uma saída para os eindhovenses por enquanto. "Os alemães estão abertos à venda, empréstimo ainda não está em pauta", escreve Elfrink sobre a situação de Tillman.

Tillman tem contrato na Alemanha até meados de 2030. Seu valor de mercado é estimado em 30 milhões de euros, segundo o Transfermarkt.