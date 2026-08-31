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Sam Vreeswijk

Traduzido por

PSV negocia com outro clube a saída de Dennis Man

Mercado da bola
PSV
Lazio
D. Man

Dennis Man pode deixar o PSV após apenas um ano. A Voetbal International informou nesta segunda-feira que a Lazio espera contratar o ponta de 28 anos junto ao PSV. Segundo a revista, o clube italiano quer emprestá-lo.

O De Telegraaf também noticia o interesse da Lazio. O jornal escreve que “os clubes estão em negociação por uma transferência, na qual um empréstimo também é uma opção”.

O PSV pagou 9 milhões de euros ao Parma no verão passado para levar Man a Eindhoven. Em sua primeira temporada, porém, o canhoto não conseguiu se firmar como titular absoluto.

Ainda assim, Man pode olhar para trás e ver bons números. Em 2.156 minutos em campo, distribuídos por 39 partidas oficiais, o romeno somou 11 gols e sete assistências.

Man, que tem contrato em Eindhoven até meados de 2029, enfrenta forte concorrência no PSV. Entre outros, Ivan Perisic, Ruben van Bommel, Amir Bouhamdi e Esmir Bajraktarevic podem atuar como pontas, e o PSV ainda vai se reforçar com Sami Ouaissa, do NEC.

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Man já atuou anteriormente na Itália pelo Parma. Em 142 partidas oficiais, o atacante somou 28 gols e 17 assistências pelo clube.

A Lazio ocupa atualmente a quarta colocação da Serie A, com seis pontos em dois jogos. Entre outros, Kenneth Taylor, Tijjani Noslin e Josip Sutalo atuam pelo clube.

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