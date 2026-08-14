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Wessel Antes

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PSV está convencido e tem milhões disponíveis para Mikkel Bro Hansen

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Mikkel Bro Hansen, um grande talento de 17 anos do Bødø/Glimt, deve chegar para reforçar o ataque do PSV. A informação é do jornalista Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad.

Em seus primeiros 15 jogos pelo time principal do Bødø/Glimt, Bro Hansen marcou oito gols e deu três assistências.

No Bødø/Glimt, o adolescente tem contrato por apenas mais um ano, o que faz com que o PSV, assim como vários outros clubes europeus, queira agir agora.

O clube de Eindhoven já apresentou uma proposta por Bro Hansen, que também já recebeu uma oferta.

Elfrink sabe mais sobre o possível valor pedido. “Isso provavelmente será de alguns milhões, sendo que o contrato de Bro Hansen, que ainda tem apenas um ano de duração, não é um fator de grande importância.”

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“Se o jogador não for vendido agora, ele já poderá conversar com clubes no inverno e poderá sair no verão seguinte sem que os clubes paguem uma taxa de transferência”, acrescenta o jornalista.

Entre outros, clubes da Inglaterra estão dispostos a pagar alto por Bro Hansen. O PSV quer contratá-lo e depois também negociar a saída de um atacante nesta janela de verão. Esmir Bajraktarevic, por exemplo, ainda pode sair.

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