O PSV espera ainda conseguir um grande retorno financeiro após o fechamento da janela de transferências. Esmir Bajraktarevic desperta o interesse do Ittihad Club, que possivelmente está disposto a desembolsar uma quantia considerável pelo atacante de lado. Rik Elfrink sabe quanto Bajraktarevic deveria render.

O Ittihad Club queria, em um primeiro momento, se reforçar com o atacante do Feyenoord Anis Hadj Moussa. Os sauditas fizeram uma proposta de 37,5 milhões de euros ao De Kuip, mas, segundo o De Telegraaf, o diretor técnico Dévy Rigaux deu um sonoro “não”.

Por isso, o Ittihad Club precisa mudar o foco na busca por um novo ponta direita. Bajraktarevic é um dos candidatos, embora até o momento não tenha havido contato entre os dois clubes, informa Elfrink.

Ainda assim, o diretor técnico Earnest Stewart já se prepara para uma possível oferta milionária da Arábia Saudita. Já está claro há mais tempo que Bajraktarevic pode deixar Eindhoven, mas uma transferência para o Ittihad Club pode render ao PSV um negócio bastante lucrativo.

“O estafe do jogador está ciente do interesse em Bajraktarevic, que deve render uma quantia considerável”, escreveu Elfrink no Eindhovens Dagblad. “O PSV, em um primeiro momento, sem dúvida tentará trabalhar com um valor entre dez e quinze milhões de euros (com bônus e extras), mas ainda é incerto se esse será de fato o montante arrecadado.”

Além disso, o PSV terá boas lembranças de negociações anteriores com clubes da Arábia Saudita. Matteo Dams foi vendido no início do ano passado ao Al-Ahli por pouco menos de 10 milhões de euros. Em Eindhoven, porém, agora existe a convicção de que Bajraktarevic pode render ainda mais.

Bajraktarevic chegou no início de 2025 vindo do New England Revolution por cerca de três milhões de euros e, até o momento, disputou 43 partidas pelo PSV. Nesse período, marcou sete gols e deu cinco assistências.