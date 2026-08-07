PSV e Joey Veerman recebem boa notícia após cartão vermelho contra o AZ

A suspensão recebida por Joey Veerman após o cartão vermelho no duelo com o AZ foi reduzida. Após o recurso do PSV, o Ministério Público do futebol profissional decidiu diminuir a punição para dois jogos, sendo um deles suspenso.

Veerman recebeu cartão vermelho logo cedo no domingo, no duelo pela Johan Cruijff Schaal entre PSV e AZ. Com o pé muito alto, ele atingiu Mexx Meerdink com força na cabeça.

O árbitro Serdar Gözübüyük inicialmente mandou o jogo seguir, mas, após intervenção do VAR, decidiu agir mesmo assim: vermelho direto. Isso teve grande influência na partida, já que o AZ acabou vencendo por 4 a 0.

Veerman havia recebido inicialmente uma suspensão de três jogos, sendo um deles suspenso. O PSV apresentou recurso, e essa apelação agora se mostrou bem-sucedida.

Assim, Veerman poderá atuar normalmente na partida fora de casa contra o Excelsior. De qualquer forma, ele já perderia a abertura da temporada contra o Fortuna Sittard. O PSV estreia na Eredivisie da VriendenLoterij no sábado, às 20h, em casa.

Por enquanto, tudo indica que Veerman também jogará no meio-campo do PSV na próxima temporada da Eredivisie. O jogador de Volendam foi contratado em 2021 junto ao sc Heerenveen.

Clubes interessados podem contratar Veerman por um valor fixo de 20 milhões de euros, mas até agora tudo segue em absoluto silêncio.