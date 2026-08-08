O PSV deixou pontos pelo caminho de forma dolorosa na primeira partida do campeonato da temporada na Eredivisie VriendenLoterij contra o Fortuna Sittard. A equipe de Eindhoven virou o 0 a 1 após o intervalo com gols de Ryan Flamingo e do jovem Noah Fernandez, de 18 anos, mas Édouard Michut fez o 2 a 2 aos 92 minutos com um belo chute.

O técnico Peter Bosz promoveu nada menos que cinco mudanças em relação à derrota por 4 a 0 para o AZ na disputa da Johan Cruijff Schaal. Paul Wanner substituiu o suspenso Joey Veerman, Mauro Júnior e Armando Obispo entraram na defesa, e no ataque Ivan Perisic e Ruben van Bommel atuaram ao lado de Ricardo Pepi. Já o técnico do Fortuna, Danny Buijs, optou por um 3-4-3 com Mohamed Ihattaren e Romeny atrás de Lequincio Zeefuik.

O Fortuna se impôs de imediato e pensou ter aberto o placar logo aos seis minutos, mas Romeny estava impedido. Um minuto depois, Ihattaren obrigou o goleiro Matej Kovar a fazer uma defesa. Aos 17 minutos, o goleiro do PSV precisou aparecer novamente em uma tentativa do atacante.

O PSV teve muita posse de bola, mas quase não conseguiu desmontar a defesa do Fortuna. Wanner chutou por cima, Guus Til finalizou para longe em uma posição difícil e, após pouco mais de meia hora, Van Bommel cabeceou com perigo em direção ao gol após escanteio cobrado por Perisic, mas Mattijs Branderhorst desviou a bola por cima.

Perto do intervalo, o Fortuna enfim golpeou. Aos 42 minutos, Flamingo recuou de cabeça muito fraco para Kovar, e Romeny acompanhou bem a jogada para driblar o goleiro e fazer o 0 a 1. Apesar de ter 80 por cento de posse de bola e dez finalizações, o PSV foi para o intervalo em desvantagem.

Bosz agiu imediatamente e substituiu Van Bommel por Amir Bouhamdi. Dez minutos após o intervalo, o PSV chegou ao empate quando Perisic colocou um escanteio na área e Flamingo cabeceou para o gol. Branderhorst ainda protestou por uma leve puxada de Wanner, mas o 1 a 1 foi mantido.

Na sequência, Zeefuik precisou deixar o campo com uma lesão muscular, e Bosz colocou Alassane Pléa e Dennis Man nas vagas de Til e Sven Mijnans para dar mais força ofensiva. Ainda assim, Ihattaren voltou a ter uma chance, mas Kovar também defendeu a terceira finalização dele na noite.

O Fortuna manteve suas linhas bastante fechadas, mas quatro minutos depois o 2 a 1 saiu mesmo assim em um contra-ataque do PSV. Wanner encontrou Pléa, cujo domínio ruim acabou deixando a bola justamente nos pés de Fernandez, que vinha em velocidade. O lateral-esquerdo de 18 anos manteve a calma e venceu Branderhorst com uma cavadinha cheia de estilo.

No entanto, a vantagem não se sustentou. No segundo minuto dos acréscimos, o reserva Michut soltou uma finalização espetacular de fora da área em direção ao ângulo. A bola ainda mudou de direção ao tocar na cabeça de Perisic e morreu no fundo da rede de Kovar, fazendo com que o Fortuna chegasse ao 2 a 2 já bem dentro dos acréscimos.