PSV dá um enorme passo com renovação de contrato até meados de 2030

O PSV conseguiu renovar o contrato de Earnest Stewart por mais três anos. O diretor de futebol do clube de Eindhoven agora tem vínculo até meados de 2030 no Philips Stadion.

Stewart, de 57 anos, chegou ao PSV em março de 2023, onde trabalha com sucesso ao lado, entre outros, do diretor-geral Marcel Brands. Sob a liderança deles, foram conquistados três títulos da liga, uma Copa da Holanda e duas Supercopas da Holanda.

Neste verão, Stewart conseguiu concretizar uma transferência recorde para o PSV. O craque Ismael Saibari deixou o clube após uma forte Copa do Mundo com o Marrocos e foi para o Bayern de Munique por 55 milhões de euros.

"Também nas áreas de scouting, categorias de base e futebol feminino foram dados passos importantes, incluindo o primeiro título da liga para o PSV Feminino", escreveu o PSV, que além disso destaca que Stewart teve um papel importante na chegada do técnico vitorioso Peter Bosz.

O próprio Stewart mantém a modéstia. "Mas, obviamente, tudo acontece em estreita colaboração com os outros três membros da nossa diretoria", disse o americano, referindo-se, além de Brands, ao diretor financeiro Jaap van Baar e ao diretor comercial Frans Janssen. "Também acho que essa é a força do PSV neste momento: a proximidade, a excelente colaboração entre todos."

"Ainda estamos construindo muito; a equipe, o restante do clube. Estou muito feliz e grato por poder continuar fazendo parte disso por mais tempo. Queremos seguir sendo o clube estável que somos agora, com um elenco amplo e forte a cada ano, capaz de disputar títulos. Isso tem dado certo até agora e tenho total confiança de que podemos dar continuidade a isso", afirmou Stewart.

Brands, que tem contrato com o PSV até meados de 2029, está muito satisfeito com a renovação de seu colega. "Com seu conhecimento de futebol, calma, integridade e experiência, Earnest deu uma contribuição importante para os sucessos esportivos que alcançamos juntos. Ao mesmo tempo, ele é alguém que sempre busca a colaboração e coloca o interesse coletivo em primeiro lugar."

"É justamente essa colaboração estreita entre diretoria, comissão técnica e o restante da organização que forma a base de onde o PSV está agora. Por isso, estamos muito satisfeitos por Earnest se comprometer com o clube por mais tempo. A continuidade em posições-chave é importante para dar sequência ao desenvolvimento em andamento e também para seguir disputando títulos de forma consistente no futuro", concluiu Brands.