Kodai Sano é oficialmente jogador do PSV, como o clube de Eindhoven anunciou por meio de seus canais oficiais. O meio-campista de 22 anos chega do NEC e assina contrato até meados de 2031 no Philips Stadion.

“Vejo esta transferência como o próximo passo ideal na minha carreira”, reage Sano, que vai jogar com a camisa 24, no site do PSV. “O PSV é um grande clube, e isso se vê em tudo. Além disso, o caráter e a forma de jogar do treinador principal me agradam muito.”

“Ele até fala um pouco de japonês, por causa do próprio passado no JEF United. Isso é muito legal, claro. Mal posso esperar para entrar em campo aqui. Vou lutar pelo PSV com tudo o que tenho dentro de mim, todos os dias novamente.”

Earnest Stewart, diretor de futebol do PSV, também está feliz com a chegada de Sano. “Nós o vemos como um camisa 6 com muito dinamismo em seu jogo. Kodai pode oferecer uma intensidade enorme, se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do PSV e ainda por cima tem muito potencial de crescimento.”

“Além disso, apesar da pouca idade, ele já mostrou que pode render sob pressão e que ousa assumir responsabilidade. Vemos Kodai como um reforço muito valioso”, disse Stewart.

PSV e NEC não fazem declarações sobre o valor exato da transferência. Ainda assim, o NEC fala em um “recorde de transferência”. Segundo relatos, o NEC vai receber 15 milhões de euros, incluindo bônus, pelo volante. O recorde anterior pertencia a Basar Önal, que no início deste verão se transferiu para o Lille OSC.

Sano, que ainda tinha contrato até meados de 2028 em Nijmegen, jogava no NEC desde 2023. Ao todo, o internacional japonês disputou 98 partidas pelo clube, nas quais marcou 12 vezes.