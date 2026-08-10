O PSV chegou a um acordo com o Rangers FC pela transferência de Couhaib Driouech, informa o De Telegraaf seguindo o jornalista de transferências Mounir Boualin, do SoccerNews. Os eidhovenenses vão receber, ao que tudo indica, 8 milhões de euros pelo ponta.

Os exames médicos acontecerão na Escócia nesta terça-feira. Depois disso, Driouech assinará contrato até meados de 2030. Assim, o Rangers supera tanto o Celta de Vigo quanto o Red Bull Salzburg, que também haviam demonstrado interesse anteriormente.

Assim, a passagem de Driouech pelo PSV chega ao fim. O clube o contratou há dois anos junto ao Excelsior por cerca de 3,5 milhões de euros. Ele nunca conseguiu se firmar como titular absoluto.

Com o retorno de Ruben van Bommel, a perspectiva de minutos em campo para Driouech também ficou cada vez menor. Ivan Perisic também pode atuar pela ponta esquerda, o que faz com que Driouech seja usado principalmente como reserva sob o comando de Peter Bosz.

Driouech é a quarta saída do PSV nesta janela de verão. Ismael Saibari protagonizou o maior negócio com sua transferência de 53 milhões de euros para o Bayern de Munique, mas Joël Drommel e Sami Bouhoudane também renderam uma pequena quantia.

No entanto, Earnest Stewart ainda não parece ter encerrado seu trabalho neste verão. O diretor técnico segue trabalhando na saída de Adamo Nagalo, enquanto jogadores como Ricardo Pepi e Armando Obispo também podem se transferir.