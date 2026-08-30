O PSV deu um passo importante na disputa por Ayoni Santos. O clube de Eindhoven chegou a um acordo em linhas gerais com o Sparta Rotterdam sobre a transferência do atacante de 21 anos, informa Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad.

A negociação envolve um valor de aproximadamente 5 milhões de euros. O PSV agora só precisa chegar a um acordo pessoal definitivo com Santos para que a transferência possa ser concluída por completo.

O campeão nacional já havia procurado oficialmente o Sparta por Santos no início desta semana, mas viu uma primeira oferta de alguns milhões de euros ser recusada. O clube de Roterdã pedia um valor de cerca de 5 a 5,5 milhões de euros pelo atacante, que tem contrato até meados de 2029 em Het Kasteel.

Santos é visto em Eindhoven como o candidato dos sonhos para reforçar o ataque. O internacional cabo-verdiano, com uma convocação, pode atuar tanto pelo lado esquerdo quanto na posição atrás do centroavante.

O PSV foi de forma enfática em busca de um novo atacante depois que Couhaib Driouech se transferiu nesta semana para o Celta de Vigo. Santos já soma 32 jogos oficiais pelo time principal do Sparta e também passou anteriormente pelas categorias de base do clube de Roterdã.

O atacante voltou a impressionar recentemente no duelo da Eredivisie com o FC Utrecht, que terminou empatado em 3 a 3. Santos se destacou naquela partida com várias jogadas individuais.

O PSV tem até terça-feira, 2 de setembro, às 23h59, para concluir a transferência de forma definitiva. O clube de Eindhoven sabe por experiência que as negociações com o Sparta nem sempre resultam em transferência, depois que os clubes não chegaram a um acordo no ano passado por Marvin Young.

Além de Santos, o PSV também tem acordo com o NEC por Sami Ouaissa, que chega por cerca de 9 milhões de euros. Ao mesmo tempo, Joël van den Berg e Esmir Bajraktarevic ainda podem deixar o PSV.