PSV chega a acordo e libera jogador que quer sair por 4 milhões de euros

O PSV chegou a um acordo em linhas gerais com o Celtic pela transferência de Joël van den Berg, informa Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad. O meio-campista deve render ao PSV “cerca de quatro milhões de euros”.

Van den Berg, de 19 anos, passou pelas categorias de base de Ajax e Vitesse antes de se transferir para o PSV em 2023. Lá, atuou pelo sub-18, sub-19 e pelo Jong PSV.

Van den Berg participou da preparação de verão com o time principal do PSV, e o técnico Peter Bosz também lhe deu minutos em amistosos. Após sua estreia oficial pela equipe principal no ano passado, ele entrou em campo em mais cinco partidas.

Pelo Jong PSV, Van den Berg entrou em campo 39 vezes. Com onze gols e quatro assistências, o “meio-campista box-to-box” também deu uma forte contribuição ofensiva ao time de aspirantes do campeão nacional.

“O jogador do PSV vai ao Celtic em busca de minutos imediatos no time principal, algo que no PSV agora parecia difícil de alcançar”, explica Elfrink sobre a transferência. “Van den Berg, forte fisicamente, era um dos principais jogadores do Jong PSV, mas ainda não entrava nos planos do PSV principal.”

Van den Berg queria muito ir para a Premiership escocesa, onde acredita poder aproveitar suas qualidades da melhor forma. O PSV não precisava negociá-lo, mas, em comum acordo, optou-se por colaborar e receber uma taxa de transferência.

Van den Berg certamente não é o primeiro jogador do Jong PSV a se transferir neste verão europeu. Jordy Bawuah, por exemplo, foi para o FC Twente nesta semana, e Sami Bouhoudane escolheu o SC Cambuur. Além disso, Sol Sidibé pode se transferir para o KV Mechelen antes do fechamento da janela.