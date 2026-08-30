PSV chega a acordo com o FC Twente: Sam Lammers retorna a Eindhoven

PSV e FC Twente chegaram a um acordo pela transferência de Sam Lammers, informa o Eindhovens Dagblad seguindo o jornalista de transferências Mounir Boualin. O atacante passará por exames médicos na segunda-feira.

O PSV já mira Lammers há algum tempo, e o jogador perdeu espaço no Twente. O artilheiro de 29 anos caiu rapidamente de primeiro para terceiro atacante em Enschede.

Após a chegada de Wout Weghorst, o jogador de Tilburg foi parar no banco e, ainda muito cedo na temporada, o técnico John van den Brom decidiu fazer de Lucas Vennegoor of Hesselink (20) seu segundo atacante.

Enquanto isso, o PSV buscava justamente um novo atacante, já que Alassane Pléa está lesionado e o técnico Peter Bosz conta com apenas um centroavante de ofício, Ricardo Pepi.

Guus Til também pode atuar como '9', mas é, na verdade, um meio-campista, e por isso o clube fez de tudo para concretizar a chegada de Lammers. O Twente queria inicialmente 3,5 milhões de euros, mas isso se mostrou irrealista.

Segundo Boualin, a taxa de transferência pedida era "inegociável" para o PSV. "No período recente, o preço pedido pelo FC Twente caiu e, no fim das contas, os dois clubes agora conseguiram se encontrar em linhas gerais."

Para Lammers, o PSV é um ambiente muito familiar. Ele jogou lá durante anos nas categorias de base na década passada e acabou somando 29 partidas oficiais pelo time principal. Nelas, Lammers marcou seis vezes. Em 2020, ele foi vendido por quase dez milhões de euros para a Atalanta.