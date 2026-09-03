O PSV apresentou Mikkel Bro Hansen (17). O grande talento dinamarquês chega do Bodø/Glimt e assinou contrato por três anos.

O jovem afirmou aos canais do clube que foi uma escolha fácil optar pelo time de Eindhoven. “É um grande clube e eles tinham um plano perfeito para o meu futuro.”

Bro Hansen faz referência a talentos que anteriormente se desenvolveram no PSV. “Olhe para garotos como Xavi Simons, Noni Madueke, Ismael Saibari, e assim por diante.” Em seguida, o atacante explica qual é o plano que o PSV tem em mente para ele.

“Vou me juntar em tempo integral ao time principal. Num primeiro momento, vou disputar partidas pelo Jong PSV, mas vou lutar pelo máximo possível de tempo de jogo no time principal. Mal posso esperar para começar”, diz Bro Hansen.

O diretor técnico Earnest Stewart está satisfeito com a chegada do jogador. “Estamos acompanhando ele há algum tempo e o contato se intensificou nos últimos meses. Vemos Mikkel como um jogador com enorme potencial e temos total confiança de que ele pode se desenvolver de forma ideal no PSV.”

Os eindhovenses vão transferir cerca de 3 milhões de euros ao Bodø/Glimt, enquanto os noruegueses inicialmente pediam mais alto. O PSV conseguiu baixar o preço pedido.

O PSV conseguiu convencer Bro Hansen apesar do forte interesse do exterior. No fim de maio, o Ajax também foi fortemente ligado ao centroavante. Entre outros, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Newcastle United e Juventus também foram citados na época como clubes interessados.