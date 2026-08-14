O PSV não poderá contar novamente com Alassane Pléa por enquanto. O atacante de 33 anos saiu do treino de sexta-feira e a expectativa é de que ele fique fora ao menos até o fim de setembro por causa de uma nova lesão.

Para Pléa, trata-se de mais um grande revés depois de já ter precisado passar por um longo período de recuperação no último ano. O francês sofreu uma grave lesão no joelho em agosto da temporada passada, durante a partida contra o FC Twente, e depois viu praticamente todo o seu ano ir por água abaixo.

A nova lesão, aliás, não tem qualquer relação com o joelho que causou tantos problemas a Pléa na temporada passada. Pléa justamente vinha, lenta mas seguramente, no caminho de volta, mas agora terá de passar novamente por um processo de recuperação.

O próprio experiente atacante se recusa a desanimar. "Continuo combativo e vou fazer de tudo para voltar o mais rápido possível", garantiu ele na sexta-feira. "Não importa quantas vezes você cai, mas quantas vezes você se levanta novamente."

Pléa ainda tem contrato com o PSV até meados de 2028 e nesta temporada disputaria com Ricardo Pepi a vaga de centroavante. Com Guus Til, o PSV ainda dispõe de uma alternativa para a posição. Além disso, o Jong PSV conta com dois jovens centroavantes, Austyn Jones e Keziah Oteng-Mensah, que eventualmente podem servir como opção.

A nova lesão de Pléa, segundo Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad , parece obrigar o PSV a se movimentar no mercado de transferências, agora que o clube de Eindhoven perdeu novamente um atacante. No ano passado, Myron Boadu foi contratado na última hora depois que Pléa se lesionou, mas no fim das contas o PSV decidiu no mês passado não seguir com ele, e Boadu está sem clube desde 1º de julho de 2026.

O PSV já estava trabalhando na contratação de Mikkel Bro Hansen, de 17 anos, do Bodø/Glimt. O atacante dinamarquês quer ir para Eindhoven, segundo o ED, mas o PSV ainda não tem acordo com o clube norueguês, que pede muitos milhões pelo talento.