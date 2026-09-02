PSV acerta a contratação de Lammers: este é o valor da transferência

Sam Lammers está de volta ao PSV, informou o clube de Eindhoven em seu site. O atacante, que chega do FC Twente, assinou contrato de dois anos e vai vestir a camisa 29. Segundo informações, o PSV pagará dois milhões de euros pela transferência.

“Isso realmente parece voltar para casa. É inacreditável ver como o clube esteve literalmente e figurativamente se reconstruindo nesse meio-tempo. A academia teve um enorme upgrade em termos de instalações, a parte profissional foi totalmente renovada, e isso sem falar em todas as novidades no estádio. O PSV está em ascensão, dá para perceber isso em tudo”, comemorou Lammers após assinar os contratos.

O atacante nunca teve dúvidas sobre um retorno ao PSV. “Desde o primeiro telefonema, a sensação dos dois lados foi extremamente boa. Para mim, foi uma decisão óbvia voltar ao PSV. O quadro completo simplesmente faz sentido agora. Estou de volta com muita vontade, nova energia e ambição.”

“Ainda estávamos procurando um reforço forte para a posição de centroavante, e Sam estava no topo da lista de todos nós”, explicou o diretor técnico Earnest Stewart. “Ele se encaixa muito bem no estilo de jogo que o PSV defende, tem muita experiência, conhece o clube e é um goleador comprovado. Além disso, traz a mentalidade certa e sabe o que é necessário para render no PSV. Por isso, estamos muito felizes por Sam estar de volta a Eindhoven.”

Lammers é a sétima contratação de verão do PSV. Antes dele, Sven Mijnans, Kodai Sano, Filip Kostic, Lutsharel Geertruida, Sami Ouaissa e Ayoni Santos já haviam sido levados para Eindhoven.

O reforço passou pelas categorias de base do PSV e acabou chegando ao time principal. Em 2020, foi transferido para a Atalanta. Depois disso, teve passagens por Eintracht Frankfurt, Empoli, Sampdoria, Rangers FC, FC Utrecht e FC Twente.

Lammers pode fazer sua estreia pelo PSV no sábado. O atual campeão visita o Ajax naquele dia.