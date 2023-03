PSG x Wolfsburg ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas da Champions League feminina 2022/23

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pelo primeiro jogo das quartas de final; veja como acompanhar na internet

Nesta quarta-feira (22), pelo segundo jogo do dia de Uefa Champions League feminina, o PSG recebe o Wolfsburg em casa, no Parc des Princes, às 17h (de Brasília), no duelo de ida das quartas de final. A transmissão do duelo será feita com exclusividade pelo canal do DAZN Brasil no YouTube, com narração em português, enquanto na GOAL você acompanha ao duelo em tempo real.

Com dez pontos, o PSG terminou em segundo lugar do Grupo A. Mesmo tendo somado apenas um dos seis primeiros pontos em disputa, as francesas se recuperaram no grupo e conquistaram a vaga de forma antecipada após baterem o Real Madrid, em Paris. Lieke Martens, grande contratação do clube, não tem conseguido sequência por questões físicas e pode ser apontada como decepção até aqui, já que não conseguiu entregar o bom nível esperado.

Mesmo com a liderança do Grupo B, com 14 pontos, não é exagero cravar que o Wolfsburg decepcionou na fase de grupos: o sorteio sorriu para as alemãs ao posicioná-las ao lado de Slavia Praga, St. Pölten e Roma na chave. A expectativa era de que a classificação viesse com dezoito pontos e sem qualquer tipo de susto durante as partidas. No entanto, o que se viu foram performances com falta de concentração e imperfeições. Com bom elenco e jogadoras decisivas, o Wolfsburg é tido como um dos favoritos para levantar o troféu, mas, para isso, vai precisar ser mais clínico.

Prováveis escalações

PSG: Bouhaddi; Lawrence, Ilestedt, Elisa, Karchaoui; Geyoro, Jean-François, Hamraoui; Baltimore, Diani e Martens. Técnico: Gerrard Prêcheur.

Wolfsburg: Frohms; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Jonsdottir, Lattwein; Huth, Roord, Brand; Pajor. Técnico: Tommy Stroot.

Desfalques

PSG

Sem desfalques confirmados.

Wolfsburg

Sem desfalques confirmados.

Quando é?