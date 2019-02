PSG: Tuchel confirma retorno de Cavani

Uruguaio pode reforçar a equipe contra o Manchester United na Champions League

Afastado dos gramados desde o dia 9 de abril por conta de uma lesão no quadril, Edinson Cavani está pronto para voltar a treinar no PSG, de acordo com o técnico Thomas Tuchel.

“Ele voltará aos treinos com a equipe esta semana. Neste momento ele está conversando com os médicos, mas este é o plano. Ele trabalhou duro, é um grande profissional. Não está pronto para jogar (esta terça contra o Dijon na Copa da França), mas espero que possa jogar no sábado contra o Caen”, pelo Campeonato Francês, explicou o técnico.

Desta forma, o uruguaio estará apto para encarar o Manchester United pelo jogo da volta das oitavas de final da Champions League. Na ida, o PSG venceu por 2 a 0 na Inglaterra.