PSG se aproxima de acordo com De Jong

AS aponta que clube parisiense pode pagar R$ 319 milhões ao Ajax

Não é segredo para ninguém que o PSG negocia intensamente com Frenkie De Jong. E após semanas de especulações, o acordo entre o jogador do Ajax e o clube parisiense está próximo de um final feliz.

De acordo com o jornal AS, o meia já teria acertado os valores e tempo de duração do contrato. Além de receber um salário de oito milhões de euros (R$ 34 milhões) por temporada, o vínculo será de cinco anos, enquanto o Ajax pode receber 75 milhões de euros, cerca de R$ 319 milhões.

De Jong é um dos jogadores mais cobiçados da Europa e também é alvo do Barcelona. Aos 21 anos, é um dos líderes do Ajax e se destaca na seleção holandesa.