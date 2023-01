A nova camisa quatro do PSG em preto de dourado no reencontro entre Messi e Ronaldo; veja preço e onde comprar

A nova camisa, preta e dourada, tem uma homenagem a Paris nos designs produzidos pela Jordan

O Paris Saint-Germain e a Jordan, fornecedora do material esportivo do clube francês, apresentaram oficialmente a nova quarta camisa da equipe para a temporada 2022/23, em homenagem a cidade de Paris. A estreia do uniforme aconteceu no amistosos desta quinta, contra o combinado Riyadh, na Arábia Saudita.

A nova camisa possui um design inovador e ousado, com a cor preta como base e a dourada nos detalhes, representando as noites das grandes partidas do time no Parque dos Príncipes.

Além disso, o uniforme conta com detalhes em amarelo, transmitindo uma sensação de velocidade e a inspiração nas vigas iluminadas da Torre Eiffel, principal cartão postal da França.

PSG

As camisas utilizada no amistoso vão à leilão após o PSG acertar uma parceira com a plataforma MatchWornShirt, no qual, a partir de agora, todas as camisas utilizadas no primeiro tempo pelos jogadores serão leiloadas. Dessa forma, os torcedores poderão adquirir os uniformes através dos leilões que furam cerca de uma semana ao preço de 89 euros (cerca de R$ 490,00).

Como comprar a camisa 4 do PSG?

PSG

A camisa já está disponível para pré-venda, exclusivamente na loja do clube na França. Depois disso, será disponibilizada para venda, em todo o mundo, a partir de 23 de janeiro nas lojas online e física da Nike e do Paris Sain-Germain.

Além disso, vale destacar, que o modelo é para mulheres, homens e crianças. Na França, a camisa masculina de jogo é comercializada ao preço de 140 euros (R$ 786,50), a versão torcedor masculina e feminina por 90 euros (R$ 506,00). O modelo infantil é encontrado por 65 euros (R$ 365,00), contando com calção e meias.