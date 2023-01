PSG prepara oferta de empréstimo com opção de compra por Malcom

Clube francês precisa busca forma de driblar o fair play financeiro pela contratação do brasileiro

O Paris Saint-Germain prepara uma oferta oficial para tirar Malcom do Zenit, da Rússia, conforme apurado pela GOAL. Apesar do negócio ser considerado difícil, as partes podem avançar por um acordo nos últimos dias de janela de transferências, que se encerra na próxima terça-feira, 31.

Buscando uma forma de driblar uma possível punição do Fair Play Financeiro da UEFA, o PSG prepara uma oferta de empréstimo com opção de compra pelo atacante brasileiro de 25 anos. O Zenit, por outro lado, não pensa em ceder Malcom sem uma compensação e pensa em um empréstimo com obrigação de compra ou uma transferência direta.

Pelo pouco tempo restante na janela e pelas diferenças de negócios, a situação segue sendo considerada improvável. A vontade do jogador de se transferir para a França, onde já atuou por três temporadas pelo Bordeaux, poderia ajudar o PSG, mas Malcom não vai forçar a saída neste momento.

Considerado o jogador mais importante do plantel do time russo, Malcom tem contrato com o Zenit até 30 de junho de 2027. Muito adaptado ao futebol da Rússia, Malcom disputou 97 jogos e anotou 31 gols.

Quem está de olho em um possível negócio entre russos e franceses é o Corinthians. O clube do Parque São Jorge, que revelou Malcom ao mundo do futebol, tem direito a receber 2,5% do total de uma futura transferência, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.