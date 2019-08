PSG pede quase R$ 1 bilhão, e Neymar tem até 2ª para conseguir transferência

A negociação pelo brasileiro segue aberta e viva, mesmo que a posição dos franceses complique a venda do atacante para o Barcelona

O caso Neymar tem um ponto de partida no xadrez. O concordou em sentar à mesa, olhar nos olhos um do outro e começar a falar seriamente. Ele assumiu que tinha que negociar, porque a pressão era importante. Está nele, mas isso não significa que nada será fácil, que o preço seja minimizado ou que Neymar necessariamente saia da equipe francesa. Ele está tentando de tudo e Barça está muito disposto, mas o processo não é simples e o último movimento o torna ainda mais complicado

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

As informações mais recentes, do 'Mundo Deportivo' que foram contrastadas pela Goal, dizem que o rejeitou a última contraproposta do PSG. A equipe francesa teria feito uma proposta avaliada em 215 milhões de euros, que incluía dinheiro, Dembelé, Rakitic e Todibo. Muito dinheiro e jogadores demais para o gosto da diretiva Barça. O fato de Coutinho ter ido para o dificulta a realização de uma operação.

Mais artigos abaixo

A resposta do PSG dificulta a transferência, é claro, mas não termina de descartá-la. De fato, é de algum modo um bom sintoma para o Barcelona que a equipe francesa esteja negociando, porque em alguns momentos desse longo e tedioso processo, pensou-se que eles nem entrariam em uma conversa, o que, é claro, teria causado qualquer tipo de movimento

Mas o "não" do PSG também é um empecilho, é claro, as solicitações da equipe francesa ainda não são acessíveis para Bartomeu e existem vários fatores que podem definitivamente atrapalhar essa operação, devido à solicitação econômica excessiva, que é muito difícil para O Barcelona pode conciliar suas contas, inclusive a inclusão de jogadores que não parecem muito pelo trabalho de partir para Paris. Além disso, o tempo vai contra a resolução da transferência, porque restam apenas três dias no mercado em que você precisa realizar uma operação muito complexa.