PSG otimista com Neymar: camisa 10 pode voltar a jogar antes do Natal

Em entrevista coletiva antes da partida contra o Lorient, Thomas Tuchel afirma que ainda existe a esperança de ter Neymar para o duelo diante do Lille

O PSG foi derrotado pelo Lyon na última rodada da Ligue 1, mas o resultado em si foi o que menos preocupou os torcedores. Ao final da partida, Neymar recebeu uma dura entrada de Thiago Mendes e saiu de campo chorando de dor. Apesar da cena forte, Thomas Tuchel revelou nesta terça-feira (15) que o Paris segue otimista com a situação do camisa 10, que pode voltar a jogar antes do Natal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A forte entrada de Thiago Mendes, que resultou na expulsão do volante ex- , colocou todos em estado de alerta no . Ao sofrer um duro carrinho, Neymar teve seu tornozelo esquerdo preso ao gramado e ficou deitado, chorando de dor após o choque, até ser retirado de campo de maca.

Mais times

Foto: Getty Images

Como todos sabem, o histórico de lesões do brasileiro preocupa, principalmente depois que ele deixou o Barcelona para se transferir ao Paris. Esse, inclusive, foi um dos motivos que fizeram com que o camisa 10 chorasse ainda dentro de campo, como ele mesmo revelou. Suas recentes cirurgias e o longo período longe dos gramados por conta das contusões, fizeram com que um filme passasse em sua cabeça.

"Choro é de dor, medo, desespero, angústia, cirurgia, muletas e outras lembranças ruins... Poderia ser pior, mas mais uma vez Deus me livrou de algo mais sério. É recuperar e voltar o mais rápido possível", escreveu o camisa 10 em sua conta no Instagram após o duelo contra o .

Depois da partida, Neymar passou por alguns exames para detectar a gravidade da lesão e, nesta terça-feira (15), Thomas Tuchel, treinador da equipe, comentou a respeito da situação de seu grande craque.

Segundo o comandante alemão, o clube segue otimista com a situação do brasileiro e espera poder ter seu camisa 10 em campo na partida diante do Lille, que acontece no dia 20 de dezembro deste ano, antes do Natal. Para isso, novos exames ainda serão realizados nesta quarta-feira (16).

“Não é impossível ver Neymar de novo antes das férias de inverno. Faremos de tudo para tê-lo contra . Não posso dizer sim ou não. Temos que esperar para ver o resultado dos últimos exames amanhã", comentou o treinador em entrevista coletiva que antecede o duelo contra o Lorient, marcado para esta quarta-feira (16), às 17h de Brasília.

Após ver seu filho sair de campo lesionado, Neymar pai usou suas redes para protestar contra as duras entradas que o camisa 10 costuma receber contra clubes franceses, o que segundo ele, deveria ser repreendido com mais veemência pela arbitragem.

Enquanto isso, o PSG recebeu a notícia de que seu adversário nas oitavas de final da Liga dos Campeões será o Barcelona de Lionel Messi. Assim como todos os amantes do futebol ao redor do mundo, o Paris espera ter o brasileiro para o grande duelo contra seu ex-clube.

Para sorte dos franceses, a partida de ida do confronto acontece apenas em fevereiro de 2021, tempo que será fundamental para Neymar se recuperar e poder ter mais uma grande atuação na competição.