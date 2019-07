PSG lança nova camisa reserva sem Neymar; Mbappé é a estrela

Paris-Saint Germain aproveita viagem à China para apresentar nova camiseta para a temporada 2019/2020. Neymar fica fora da lista, e Mbappé é a estrela

Kylian Mbappé assumiu o protagonismo do . O atacante participou do evento de lançamento do novo uniforme ao lado de Marco Verratti com cerca de 400 torcedores em uma loja oficial do clube em Shenzhen, na . Eles vestiram a camiseta laranja e a apresentaram ao público. Neymar, maior contratação da história do futebol, participou somente de um desfile.

Quer ver jogos do PSG no Campeonato Francês ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A tentativa de deixar o Parc des Princes fez com que o craque brasileiro perdesse o prestígio dentro da diretoria. Não à toa ele só esteve presente no segundo evento feito pelo clube. O atleta esteve ao lado de Edinson Cavani.

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

Pelo segundo ano consecutivo, o usa a marca de Michael Jordan nos uniformes. O clube adotou versões preta e branca na temporada passada. Nesta temporada, o clube utiliza um tom laranja, chamado de "infravermelho". Nas costas, perto da nunca, há uma ode a Paris: "Own the city" (ganhe a cidade, em tradução livre do inglês).

O time francês usará o uniforme pela primeira vez em um amistoso neste sábado (27), diante da de Milão, no Estádio Olímpico de Macau, às 8h30 (de Brasília). Na próxima terça-feira, o PSG enfrentará o Sydney FC, também na China. O jogo será em Suzhou.