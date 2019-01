PSG faz proposta para tirar Allan do Napoli, diz site

Volante convocado por Tite para a Seleção desperta interesse no PSG

Aos 28 anos, o jogador do Napoli, Allan Marques pode estar de saída do Napoli para atuar no Paris Saint Germain. Segundo informações do site Sport Mediaset, o time parisiense teria feito uma proposta de 90 milhões de euros (cerca de R$383 milhões) para contar com o brasileiro no elenco.

Revelado nas categorias de base do Vasco, o volante chegou ao clube italiano, em 2015. Com a possível negociação, o time carioca também deverá lucrar uma porcentagem em cima do valor final, graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa, no qual enfatiza que o clube formador deve receber determinado valor nas negociações internacionais que envolvam os jogadores.



Um dos destaques do Napoli, Allan enfrentou o PSG por duas vezes na Champions League 2017-18. Na ocasião, o clube italiano foi eliminado nas oitavas de final por Neymar e companhia.

Convocado por Tite em outubro de 2018, o volante participou dos amistosos contra o Uruguai e Camarões. No último duelo atuou como titular.