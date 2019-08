Neymar desabafa: "as pessoas estão sendo odiadas quando são verdadeiras"

Jogador ainda não entrou em campo com o PSG nesta temporada e sofreu criticas por parte da torcida francesa

Ainda sem saber qual será o destino após o final da janela de transferência europeia, Neymar usou as redes sociais para, supostamente, desabafar a respeito do atual momento. Sem saber se permanece no Paris Saint-Germain ou se atuará no Barcelona, Real Madrid ou Juventus, o fim da “Novela Neymar” parece estar longe do fim.

Em um perfil oficial, Neymar postou a seguinte frase dita por Bob Marley, símbolo da música Reggae: “o problema é que as pessoas estão sendo odiadas quando são reais e sendo amadas quando são falsas”.

#Neymar sur instagram : « Le problème est que les gens sont haïs quand ils sont réels et sont aimés quand ils sont faux » pic.twitter.com/Ok8QmRVo29 — NeymarFR (@NeymarFr_) August 20, 2019

Neymar que ganhou fama por frustrar torcedores das equipes em que jogou, recebeu duras críticas por parte da torcida francesa durante a estreia do PSG na Ligue 1 2019-20. Ney vem treinando sozinho na equipe francesa por conta da indefinição de permanência.